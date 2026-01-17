scorecardresearch
 
U-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कॉमेडी... पाकिस्तानी बल्लेबाज जानबूझकर हुआ रन आउट! VIDEO कर देगा दंग

हरारे में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के एक मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 37 रन से हराया. केलैब फॉल्कनर ने 66 रन बनाए, जबकि कप्तान फरहान यूसुफ की 65 रन की पारी बेकार गई. मैच का अंत अली रजा के अजीब रनआउट से हुआ.

इंग्लैंड के थॉमस रेव ने पाकिस्तान के बल्लेबाज अली रजा को रन आउट किया (Photo: Screengrab)
इंग्लैंड अंडर-19 टीम ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 37 रन की शानदार जीत के साथ की.

यह टूर्नामेंट का सातवां मुकाबला था, जो शुक्रवार (16 जनवरी) को हरारे में खेला गया. यह मुकाबला काफी नाटकीय रहा और इसका अंत एक अजीबोगरीब तरीके से हुआ.इस चीज का वीडियो अब सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है. 

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 46.5 ओवर में 210 रन पर ऑलआउट हो गई. पाकिस्तान की अनुशासित गेंदबाजी ने इंग्लैंड को ज्यादातर समय प्रेशर में रखा. मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज केलैब फाल्कनर ने 73 गेंदों पर 66 रन की संयमित पारी खेली, जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे. पाकिस्तान की ओर से अहमद हुसैन ने 3/38 के आंकड़े दर्ज किए, जबकि अली रजा (2/36), अब्दुल सुभान (2/24) और मोमिन क़मर (2/45) ने भी प्रभावशाली गेंदबाजी की.

जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही, जिसमें कप्तान फरहान यूसुफ की अहम भूमिका रही. उन्होंने 65 रन की जुझारू पारी खेलते हुए टीम को लक्ष्य के करीब बनाए रखा.पर वो 41वें ओवर में आउट हो गए, उनके आउट होते ही मैच इंग्लैंड की ओर मुड़ गया. इसके बाद निचले क्रम पर दबाव बढ़ गया और अंतिम जोड़ी मोमिन कमर और अली रजा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी.

पाकिस्तान का स्कोर 47वें ओवर में 173/9 था, तभी एक बेहद अजीब घटना घटी. अली रजा बिना रन लेने की कोशिश किए क्रीज़ से बाहर निकल गए और इंग्लैंड के कप्तान व विकेटकीपर थॉमस रेव ने तुरंत बेल्स गिरा दीं. रीप्ले में साफ दिखा कि रजा क्रीज से बाहर थे. इस ‘कॉमिक’ रनआउट ने पाकिस्तान की हार तय कर दी.

आखिरकार पाकिस्तान की पूरी टीम 46.3 ओवर में 173 रन पर सिमट गई और इंग्लैंड ने 37 रन से मुकाबला जीत लिया. इंग्लैंड अब 18 जनवरी को ज़िम्बाब्वे से खेलेगा, जबकि पाकिस्तान 19 जनवरी को स्कॉटलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगा.

 

---- समाप्त ----
