scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'वर्ल्ड कप भारत में खेलो वरना बाहर रहो!' ICC ने बांग्लादेश को दिया अल्टीमेटम

ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच टी20 विश्व कप 2026 को लेकर विवाद इस वजह से बढ़ गया है कि बांग्लादेश सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में मैच खेलने से इनकार कर रहा है और श्रीलंका को वैकल्पिक स्थल के रूप में सुझा रहा है...

Advertisement
X
बांग्लादेश की टी20 वर्ल्ड कप किस्मत का फैसला 21 जनवरी को.
बांग्लादेश की टी20 वर्ल्ड कप किस्मत का फैसला 21 जनवरी को.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की तरफ से सख्त अल्टीमेटम मिल गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ICC ने BCB को साफ कर दिया है कि आगामी टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर अंतिम निर्णय लेने की आखिरी तारीख 21 जनवरी होगी.

शनिवार को ICC प्रतिनिधिमंडल ने ढाका में दूसरी बैठक की, जहां BCB ने 2026 टी20 विश्व कप खेलने की इच्छा दोहराई, लेकिन भारत में खेलने से इनकार किया. बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वैकल्पिक स्थल की मांग की और सह-मेजबान श्रीलंका को संभावित विकल्प के रूप में रखा. हालांकि ICC अपने मूल कार्यक्रम पर अडिग रही, जिसके तहत ग्रुप C में शामिल बांग्लादेश को मुंबई और कोलकाता में अपने मैच खेलने हैं.

यह गतिरोध लगभग तीन हफ्ते से चला आ रहा है. इसकी शुरुआत तब हुई जब BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्ताफिजुर रहमान को अपने स्क्वॉड से हटाने का निर्देश दिया. इसके बाद BCB ने ICC को लिखकर बताया कि वे भारत में विश्व कप मैच खेलने के इच्छुक नहीं हैं और यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे टूर्नामेंट से हट भी सकते हैं. यह मुद्दा 4 जनवरी को पहली बार उठाया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

Bangladesh Cricket
बांग्लादेश की उम्मीदों को झटका, आयरलैंड ने ग्रुप बदलने से मना किया, ICC असमंजस में
Virat Kohli, Rohit Sharma
विराट कोहली फिर बने वनडे के 'किंग', ICC रैंकिंग में रोहित शर्मा से छिनी बादशाहत
Players of Bangladesh
वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश ने नहीं दिया ICC अध‍िकारी को वीजा? जानें सच्चाई
Bangladesh Cricket
ICC की टीम होगी बांग्लादेश में लैंड, वर्ल्ड कप पर होगा अंत‍िम फैसला
T20 WORLD CUP
बैन, बवाल और बायकॉट... बांग्लादेश ने 10 दिन में किए 10 ड्रामे, WC कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी
Advertisement

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ICC ने बांग्लादेश की यह मांग भी खारिज कर दी कि उनकी टीम की ग्रुपिंग आयरलैंड के साथ बदल दी जाए. आयरलैंड के सभी मैच श्रीलंका में निर्धारित हैं. ICC ने BCB को यह भरोसा भी दिया कि भारत में टीम की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है.

फिलहाल ICC 21 जनवरी तक BCB के फैसले का इंतजार करेगा, लेकिन यदि बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया, तो ICC वर्तमान रैंकिंग के आधार पर किसी विकल्प टीम को शामिल करेगा- जिसमें स्कॉटलैंड संभावित रूप से लाभ उठा सकता है.

इससे पहले GEO News की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यदि बांग्लादेश का मुद्दा सुलझता नहीं है तो पाकिस्तान भी अपनी भागीदारी की समीक्षा कर सकता है. यह निर्णय तब आया जब बांग्लादेश सरकार ने सुरक्षा चिंताओं को लेकर पाकिस्तान से संपर्क किया और पाकिस्तान ने उन्हें पूरा समर्थन देने की बात कही. इतना ही नहीं, PCB ने यह भी औपचारिक रूप से ICC को सूचित किया था कि यदि श्रीलंका उपलब्ध न हो तो वह बांग्लादेश के विश्व कप मैचों की मेजबानी करने को तैयार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement