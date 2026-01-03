विजय हजारे ट्रॉफी से मैदान पर वापसी को तैयार श्रेयस अय्यर... न्यूजीलैंड सीरीज पर भी टिकी नजर

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी अब बेहद करीब नजर आ रही है. चोट से उबरने के बाद श्रेयस को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई की ओर से खेलने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद टीम इंडिया में उनकी वापसी की उम्मीदें तेज हो गई हैं.

30 वर्षीय श्रेयस अय्यर 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में उतर सकते हैं. यही मैच उनके अंतरराष्ट्रीय कमबैक से पहले आखिरी कसौटी माना जा रहा है. इंडिया टुडे को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार श्रेयस ने 2 जनवरी को अपना पहला 50 ओवर का रिटर्न टू प्ले (RTP) मैच सिमुलेशन सफलतापूर्वक पूरा किया.

हिमाचल प्रदेश के खिलाफ होने वाला विजय हजारे मुकाबला उनका दूसरा RTP मैच होगा, जो बीसीसीआई की ओर से तय किए गए फिटनेस प्रोटोकॉल का अहम हिस्सा है. दोनों मैच सिमुलेशन बिना किसी रुकावट के पूरे होने के बाद ही उन्हें व्हाइट-बॉल क्रिकेट के लिए पूरी तरह फिट घोषित किया जाएगा.

श्रेयस के लिए टाइमिंग बड़ी चुनौती

हालांकि, श्रेयस अय्यर के लिए टाइमिंहग सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. बीसीसीआई न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा 3 जनवरी को कर रही है. ऐसे में अय्यर का चयन इस बात पर निर्भर करेगा कि चयनकर्ता मेडिकल क्लीयरेंस के बाद कितनी देर तक इंतजार करने को तैयार हैं. चयन समिति 6 जनवरी को होने वाले मुंबई के मुकाबले पर करीबी नजर रखेगी, लेकिन यह भी संभव है कि फिलहाल पूरी तरह मैच फिट खिलाड़ियों को ही प्राथमिकता दी जाए.

रिकवरी प्रोसेस के अंतिम चरण में श्रेयस अय्यर ने 25 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट किया था. वहां उन्होंने स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पर लगातार काम किया और बैटिंग के साथ ही फील्डिंग से जुड़े चार हाई-इंटेंसिटी स्किल सेशन पूरे किए थे.

श्रेयस अय्यर को चोट 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान लगी थी. बाउंड्री के पास कैच लेने के दौरान संतुलन बिगड़ने के बाद वह जोर से पसलियों के बल गिरे, जिससे उन्हें आंतरिक रक्तस्राव और स्प्लीन डैमेज हुआ. इस चोट ने उन्हें अनिश्चितकाल के लिए क्रिकेट से दूर कर दिया और वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हिस्सा नहीं ले सके.

श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति में भारतीय टीम ने मिडिल ऑर्डर में विकल्पों को आजमाया, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में प्रभावित किया और सेलेक्शन की रेस को और प्रतिस्पर्धी बना दिया. श्रेयस लगभग पूरी तरह फिट हो चुके हैं और उनकी वापसी फॉर्म से ज्यादा समय और परिस्थितियों पर निर्भर करती दिख रही है. 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों के तहत टीम इंडिया अपने व्हाइट-बॉल कोर को अंतिम रूप देने की कोशिश में है. ऐसे में विजय हजारे ट्रॉफी का यह मुकाबला तय कर सकता है कि श्रेयस न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम में शामिल होते हैं या उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है,.

