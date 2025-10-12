Will Kohli Overtake Sachin Tendulkar 100 Centuries: साल 2012 की बात है, जब मुकेश अंबानी ने सचिन तेंदुलकर के 100वें शतक का जश्न मनाने के लिए भव्य पार्टी रखी थी. उसी दौरान सलमान खान ने मस्ती भरे अंदाज में सचिन से एक सवाल पूछ डाला.

सलमान का सवाल था- क्या लगता है आपका यह रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा? सीधे-सीधे कह दो नहीं तोड़ पाएगा.

... लेकिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने हंसते हुए जवाब दिया, 'इसी रूम में बैठे हमारे यंगस्टर्स- कोहली और रोहित ऐसा कर सकते हैं.'

यानी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने आज से करीब 13 साल पहले 2012 में भव‍िष्यवाणी कर दी थी--- और अब वही भविष्यवाणी विराट कोहली के बेहद करीब है.

विराट अगले महीने यानी 5 नवंबर को 37 साल के हो जाएंगे. 2027 के वर्ल्ड कप तक उनकी उम्र 39 के करीब होगी, लेकिन उम्र की परवाह किए बिना वह महान सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं.



लगभग 2 साल, 35 मैच और 19 शतक.... ये वो आंकड़ा है, जो इस समय 'चेज-मास्टर' विराट कोहली के दिमाग में चल रहा होगा. कोहली को 'मास्टर-ब्लास्टर' सच‍िन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ना है तो सब कुछ इसी आंकड़े के बीच झूल रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप 2024 को भारतीय टीम ने अपने नाम किया, तब प्लेयर ऑफ द मैच' विराट कोहली थे, मैच के तुरंत बाद कोहली ने इस फॉर्मेट से संन्यास लिया था. फ‍िर इसी साल कोहली ने 10 मई को टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लिया.

कोहली भारत के लिए इस साल केवल चैम्प‍ियंस ट्रॉफी में खेलते हुए दिखे, जहां 23 फरवरी उनका आख‍िरी इंटरनेशनल शतक (100 नाबाद) पाकिस्तान के ख‍िलाफ दुबई में आया. कोहली का यह इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक नंबर 82 था. वहीं वनडे में शतक नंबर 51 था.

𝗞𝗢𝗛𝗟𝗜 𝗙𝗜𝗡𝗜𝗦𝗛𝗘𝗦 𝗢𝗙𝗙 𝗜𝗡 𝗦𝗧𝗬𝗟𝗘! 💯



Take a bow, KING! 👑

कोहली के पहले टी20 इंटरनेशनल और फ‍िर वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा सवाल यह उठा कि क्या वो 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्योंकि सच‍िन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से अब भी कोहली 18 शतक पीछे हैं. कोहली के नाम 51 वनडे शतक, 30 टेस्ट शतक और 1 टी20 इंटरनेशनल शतक हैं. इस तरह कोहली के कुल इंटरनेशनल शतक 82 हैं. सच‍िन से पार जाने के लिए उनको 19 शतक बनाने होंगे.

ऐसे कोहली पूरे कर सकते हैं 100 शतक प्लस

2027 ODI वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को कुल मिलाकर 24 वनडे खेलने हैं. वर्ल्ड कप में भारत फाइनल तक का सफर तय करता है तो कुल 11 मैच खेलने का मौका मिल सकता है. यानी कोहली को वर्ल्ड कप तक 35 मैच खेलने को मिल सकते हैं. इन 35 मैचों में कोहली को सचिन की बराबरी के लिए 18 शतक बनाने होंगे.

This is Sachin Tendulkar's celebration on scoring his 100th century 🏏

वर्ल्ड कप 2027 तक भारत का वनडे शेड्यूल (24 वनडे)

- अक्टूबर-नवंबर 2025 में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच की सीरीज ऑस्ट्रेल‍िया में खेलेगा, इसके बाद नवंबर–दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे होम सीरीज के तहत होंगे.

- जनवरी 2026 में भारत एक बार फ‍िर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 घरेलू वनडे खेलेगा. जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 घरेलू वनडे मैचोंं की सीरीज होगी.

- जुलाई 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच विदेश में खेले जाएंगे. सितंबर-अक्टूबर 2026 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 घरेलू वनडे होंगे, उसके बाद अक्टूबर-नवंबर 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 और घरेलू वनडे होंगे. वहीं साल का अंत श्रीलंका के खिलाफ दिसंबर 2026 में 3 घरेलू वनडे मैचों के साथ होगा.

वनडे वर्ल्ड कप 2027 का फॉर्मेट पिछले वर्ल्ड कप (2023) जैसा ही रहा और भारत फाइनल तक पहुंचा तो उसे कुल 11 मैच खेलने का मौका मिलेगा. जिसमें पहले तो 9 मैच होंगे. उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे.

विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट कर‍ियर

-123 टेस्ट, 210 पारी, 9230 रन, 46.85 एवरेज

30 शतक, 31 अर्धशतक, 55.57 स्ट्राइक रेट

1027 चौके, 30 छक्के

विराट कोहली का ODI क्रिकेट कर‍ियर

- 302 वनडे, 290 पारी, 14181 रन, 57.88 एवरेज

51 शतक, 74 अर्धशतक, 5 विकेट, 93.34 स्ट्राइक रेट

1325 चौके, 152 छक्के

विराट कोहली का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट कर‍ियर

- 125 टी20, 117 पारी, 4188 रन, 48.69 एवरेज

1 शतक, 38 अर्धशतक, 4 विकेट

369 चौके, 124 छक्के

