दुबई में मैच के बाद हाईवोल्टेज ड्रामा, भारतीय प्लेयर्स ने नकवी के हाथ मेडल लेने से किया इनकार, VIDEO

U19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान की बड़ी जीत के बाद PCB चेयरमैन और ACC प्रमुख मोहसिन नक़वी को भारतीय टीम ने मंच साझा न कर नजरअंदाज़ किया. भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे मेडल नहीं लिए और अलग अधिकारी से सम्मान प्राप्त किया. यह घटना पहले से चले आ रहे एशिया कप विवाद की पृष्ठभूमि में एक और अहम घटनाक्रम के रूप में सामने आई.

भारतीय प्लेयर्स ने नकवी के साथ स्टेज शेयर करने से किया इनकार (Photo: ITG)
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रमुख मोहसिन नकवी को रविवार को खेले गए U19 एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद भारतीय टीम की ओर से नजरअंदाज़ किया गया. दुबई में हुए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया.

नकवी के मंच पर नहीं गए भारतीय प्लेयर्स

मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में मोहसिन नक़वी ने पाकिस्तान टीम को ट्रॉफी सौंपी और सपोर्ट स्टाफ के साथ खिलाड़ियों के साथ जश्न की तस्वीरें भी खिंचवाईं. हालांकि, भारतीय खिलाड़ियों ने मंच साझा करने से इनकार कर दिया और मुख्य मंच से अलग जाकर एक अन्य अधिकारी से अपने मेडल प्राप्त किए, जहां नक़वी मौजूद नहीं थे.

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तानी गेंदबाज को दिखाया जूता, मैदान पर हुई तीखी बहस, VIDEO

फाइनल में पाकिस्तान का दबदबा

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पाकिस्तान ने 347 रन बनाए. इस विशाल स्कोर की नींव ओपनर समीर मिन्हास ने रखी, जिन्होंने 172 रनों की शानदार पारी खेली.

भारत को लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक शुरुआत दिलाई, लेकिन जल्द ही भारतीय पारी बिखर गई. फाइनल के दबाव में भारतीय बल्लेबाज़ टिक नहीं पाए और सूर्यवंशी का दिन भी खास नहीं रहा.  अंततः भारतीय टीम सिर्फ 156 रनों पर ढेर हो गई, जिससे पाकिस्तान ने 191 रनों की बड़ी जीत के साथ U19 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: IND U19 vs PAK U19 Highlights: पाकिस्तान ने जीता अंडर-19 एशिया कप का खिताब, भारत को 191 रनों से दी शिकस्त

प्रेज़ेंटेशन के दौरान भारतीय टीम का अलग रुख

मोहसिन नक़वी फाइनल के दौरान ही दुबई पहुंचे थे और मैच समाप्त होने के बाद अन्य लोगों के साथ प्रेज़ेंटेशन एरिया में मौजूद थे. जहां नक़वी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को विजेताओं के मेडल दिए और कप्तान फरहान यूसुफ को ट्रॉफी सौंपी, वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने उनके साथ मंच साझा नहीं किया.

इसके बाद नक़वी को पाकिस्तानी खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के साथ जीत का जश्न मनाते और तस्वीरें खिंचवाते हुए देखा गया. इससे पहले वह मैदान पर भी मौजूद थे, जब पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान के चक्कर लगा रहे थे.

एशिया कप विवाद के बाद फिर चर्चा में नक़वी

मोहसिन नक़वी लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. इससे पहले सीनियर पुरुष एशिया कप फाइनल के दौरान भी विवाद हुआ था, जब भारतीय खिलाड़ियों ने ACC प्रमुख से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नक़वी को ट्रॉफी अपने साथ ले जानी पड़ी थी.

एशिया कप की मेज़बानी और नियंत्रण को लेकर विवाद अभी भी जारी है. इसी बीच नक़वी ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप और अब U19 एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान को सौंपी है, जिससे यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.

