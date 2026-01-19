अनुष्का को 'भाभी' कहो... हर्षित राणा ने सुनाया विराट कोहली का मजेदार किस्सा, VIDEO

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हर्षित राणा ने हाल ही में विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा से जुड़ा एक मजेदार किस्सा साझा किया है. आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद चर्चा में आए हर्षित राणा ने नवंबर 2024 में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था.

यही सीरीज विराट कोहली के टेस्ट करियर की आखिरी सीरीज भी साबित हुई. इसके बाद से हर्षित राणा भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं. और धीरे-धीरे एक भरोसेमंद तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में उभर रहे हैं.

अनुष्का को कहा था मैम

एक इंटरव्यू में हर्षित राणा ने बताया कि जब वह पहली बार अनुष्का शर्मा से मिले, तो उन्होंने उन्हें 'मैम' कहकर संबोधित किया. इस पर विराट कोहली ने तुरंत उन्हें टोका और कहा कि उन्हें अनुष्का को 'भाभी' कहना चाहिए.



हर्षित ने कहा, 'मैं पहली बार अनुष्का से मिल रहा था, तो मैंने उन्हें ‘मैम’ कहा. विराट ने मुझसे कहा कि उन्हें मैम मत बोलो, ‘भाभी’ बोलो. मैंने कहा कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूं. तब विराट ने मजाक में अनुष्का से कहा कि यह बाहर मुझ पर शैंपेन फेंक रहा था और अब आपको ‘मैम’ बोल रहा है.'

'विराट और हार्दिक को लेकर गलत धारणा थी'



हर्षित राणा ने यह भी माना कि भारतीय टीम में शामिल होने से पहले उनके मन में विराट कोहली और हार्दिक पंड्या को लेकर एक गलत धारणा थी. उन्होंने कहा, 'टीवी पर देखकर मुझे लगता था कि विराट और हार्दिक बहुत आक्रामक स्वभाव के होंगे और सबको डराते होंगे. लेकिन जब मैं उनसे असल जिंदगी में मिला, तो वे बहुत मजाकिया निकले और मेरी सोच से बिल्कुल अलग थे.'

After the CT win, when Anushka bhabhi came into the dressing room & Harshit met her for the first time, he called her ma’am. Virat instantly told him, tu mam kyun bol rha inko, bhabhi bol 😂🙏



Then he told Anushka - ye aisa hi h, abhi bahar mere upar champagne spray kar raha… pic.twitter.com/i3OihtHnGP — Kohlistic🔥 (@Kohlistic18) January 18, 2026



न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को सीरीज हार

गौरतलब है कि भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. रविवार को खेले गए निर्णायक मुकाबले में विराट कोहली के शानदार शतक के बावजूद भारत को करीबी हार झेलनी पड़ी. इस मुकाबले में एक समय हर्षित राणा और कोहली के बीच शानदार साझेदारी पनपी थी.

राणा ने फिफ्टी भी लगाई. लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके. वहीं, विराट कोहली ने भी शतक जरूर लगाया लेकिन वो जीत नहीं दिला सके. आखिरकार न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत की धरती पर वनडे सीरीज अपने नाम की.



