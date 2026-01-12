scorecardresearch
 
टीम इंडिया के न्यू ऑलराउंडर हर्षित राणा! वडोदरा वनडे में बने असली गेमचेंजर, गौतम गंभीर का विश्वास रंग लाया

व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ियों का रोल अहम होता है, जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच बदलने की क्षमता रखते है. हार्दिक पंड्या की फिटनेस को देखते हुए भारतीय टीम मैनेजमेंट एक और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को विकसित करना चाहता है.

हर्षित राणा ने वडोदरा वनडे में शानदार प्रदर्शन किया. (Photo: PTI)
भारतीय टीम ने रविवार (11 जनवरी) को न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में हुए वनडे मुकाबले में 4 विकेट से जीत हासिल की. इस मैच में भारतीय टीम को जीत के लिए 301 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 49 ओवरों में हासिल कर लिया. मुकाबले में भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने शानदार 93 रन बनाए, लेकिन असली गेमचेंजर तो हर्षित राणा ही रहे. हर्षित ने गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी चमकीला प्रदर्शन किया.

हर्षिता राणा ने गेंदबाजी के दौरान न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों डेवोन कॉन्वे और हेनरी निकोल्स को आउट किया, जो अपने-अपने अर्धशतक पूरे कर चुके थे. वही बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 23 गेंदों में 29 रन बनाए, जिसमें दो चौके के अलावा एक छक्का शामिल रहा. हर्षित की तूफानी बल्लेबाजी ने केएल राहुल पर से दबाव कम किया, जिन्होंने भारत को शांतिपूर्ण ढंग से जीत दिलाई.

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर हर्षित राणा पर काफी भरोसा जताते रहे हैं. हालांकि, उनके चयन को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहते हैं. वडोदरा वनडे में अर्शदीप सिंह को ड्रॉप किया गया, वहीं हर्षित के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा को भी प्लेइंग-11 में शामिल किया गया, तो फैन्स ने सवाल उठाए. लेकिन ये दोनों खिलाड़ी हेड कोच की उम्मीदों पर खरे उतरे. हर्षित ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो टीम के लिए बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं और बतौर ऑलराउंडर अच्छा करना जानते हैं.

भारत ने चेज के दौरान अच्छी स्थिति बनाई थी, जब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने 77 रनों की साझेदारी की. लेकिन अचानक गिरे विकेटों ने न्यूजीलैंड को मुकाबले में फिर से ला दिया. कोहली 93 रनों पर आउट हुए और रवींद्र जडेजा भी जल्दी पवेलियन लौट गए, जिससे भारत थोड़ा दबाव में आ गया. मैच में हर्षित राणा को नंबर सात पर वॉशिंगटन सुंदर के आगे भेजना कई लोगों को हैरान कर गया. सुंदर लोअर-ऑर्डर में भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं. हालांकि, यह निर्णय समझ में आया क्योंकि सुंदर हल्की चोट से जूझ रहे थे. इसका फायदा भारतीय टीम को ही हुआ.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी छा गए थे हर्षित राणा
यह पहला मौका नहीं है, जब हर्षित राणा की बल्लेबाजी ने टीम को फायदा पहुंचाया. पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न टी20I मैच में भारत का स्कोर एक समय 49/5 था. तब हर्षित को नंबर सात पर भेजा गया और उन्होंने 33 गेंदों में 35 रन बनाए. उसी टूर पर एडिलेड ओडीआई मैच के दौरान हर्षित ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया था. हर्षित ने तब 18 गेंदों में नाबाद 24 रनों का योगदान दिया था. इसके बाद गेंदबाजी में भी उन्होंने अपना दम दिखाते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए थे.

24 साल के हर्षित राणा ने खुलासा किया है कि उन्हें वनडे सेटअप में स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर के तौर पर तैयार किया जा रहा है. इस युवा खिलाड़ी ने कहा कि उन्हें अब बल्लेबाजी पर भी ध्यान देने को कहा गया है और मैच की परिस्थिति के अनुसार टीम के लिए रन बनाना होगा. हर्षित ने बताया कि टीम उन्हें ऑलराउंडर के रूप में देख रही है और नीचे क्रम में कीमती रन जोड़ने वाला खिलाड़ी बनाने की योजना है.

हर्षित राणा ने जीत के बाद क्या कहा?
हर्षित राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'टीम मैनेजमेंट मुझे ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रही है और मेरा काम है कि मैं इस पर लगातार मेहनत करता रहूं. मैं नेट्स में भी इसी पर काम कर रहा हूं. जब मुझे मैच में बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, तो मेरे टीममेट्स का जो भरोसा मिला, उसने बहुत मदद की. मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया और रन बनाने में कामयाब रहा. जहां तक बल्लेबाजी की बात है, टीम चाहती है कि मैं नंबर आठ पर ऑलराउंडर के रूप में बल्लेबाजी करूं. इसलिए नेट्स में जितना हो सके, मैं अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देता हूं.'

हर्षित राणा ने कहा, 'मुझे भरोसा है कि मैं टीम के लिए नंबर सात पर 30-40 रन बना सकता हूं और टीम मैनेजमेंट और टीम को भी यह भरोसा है. जब यह भरोसा होता है, तो टीम का माहौल बहुत अच्छा बन जाता है. सीनियर्स आपका समर्थन करते हैं, जूनियर्स भी सकारात्मक सोच रखते हैं. जब टीम का वातावरण अच्छा होता है, तो फील्ड पर चीजें बेहतर होती हैं.'

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हर्षित राणा आने वाले मैचों में भी गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हैं, तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद सुखद संकेत होगा. 

