देखें: हरलीन देओल के इस सुपर कैच के आगे फीके हैं दिग्गजों के ये कैच!

क्रिकेट दुनिया की ताजा हलचलों में अभी हरलीन देओल ( Harleen deol) के सुपर कैच की चर्चा है. ये वो कैच है जिसे देखकर आप कहेंगे 'Sensational'. इंग्लैड में हो रहे भारत-इंग्लैंड के बीच टी-20 सीरीज में हरलीन ने ऐसा कैच लिया है कि उनकी चर्चा चारों ओर हो रही है.

इंग्लैंड की प्लेयर एमी जोन्स 19वें ओवर में एक गेंद पर सिक्सर लगाने वाली ही थीं कि बाउंड्री पर मौजूद हरलीन शेरनी की तरह लपकीं...लेकिन तबतक गेंद हवा में ही बाउंड्री के पार जा चुकी थी, हरलीन भी बाउंड्री के पार थीं उन्होंने हवा में ही गेंद को पकड़ा और बाउंड्री के अंदर फेंका और फिर भी खुद भी अंदर आईं और बॉल जमीन पर गिरती उससे पहले ही उन्होंने इसे पकड़ लिया. इतना पूरा वाकया पलक झपकते हुआ और मिनटों में ही हरलीन के कैच का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

आप पहले इस वीडियो को देखिए.

England women beat India by 18 runs (DLS Method) in the 1st T20I at Northampton.



