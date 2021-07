IND-W vs ENG-W: स्मृति मंधाना ने डाइव लगा पकड़ा ऐसा कैच, लोग बोले- 'Fly Smriti fly', देखें Video

भारत और इंग्लैंड (IND-W vs ENG-W) के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की टीम को चार विकेट से हरा दिया. बारिश से बाधित इस मैच में स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने बाउंड्री पर एक ऐसा हैरतअंगेज कैच पकड़ा (Viral Catch) की सोशल मीडिया (Social Media) पर मंधाना का वीडियो (Video) छा गया.

स्मृति मंधाना ने नताली साइवर का कैच (Smriti Mandhana catch video) पकड़कर उन्हें अर्धशतक पूरा करने से रोक दिया. दीप्ती शर्मा की गेंद पर नताली बड़ा हिट लगाने का प्रयास कर रही थीं लेकिन बाउंड्री पर मंधाना ने उनका कैच लपककर नताली को पवेलियन भेज दिया. मंधाना का कैच दर्शनीय था. नताली को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वह बाउंड्री पर मंधाना के हाथों पकड़ ली गई हैं. इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर मंधाना को सुपरवुमेन बता रहे हैं तो एक यूजर ने लिखा है 'Fly Smriti fly'.

Out of 10, how much would you rate this stunner by Smriti Mandhana? 😍🙌 #ENGvIND #ENGWvINDW pic.twitter.com/M66ivgC88v