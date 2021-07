Harleen Deol catch Video: हरलीन देओल का ये कैच नहीं 'सुपर कैच' है, जिसने देखा, वही रह गया दंग!

इंडिया और इंग्लैंड (Ind-Eng T-20) की महिला टीम के बीच पहले टी-20 क्रिकेट मैच में भारत की हरलीन देओल (Harleen Deol) ने बाउंड्री पर गजब का कैच पकड़ा है. हरलीन के इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर देखकर लोग उनके दीवाने हुए जा रहे हैं और उन्हें 'सुपरवुमन' कहा जा रहा है. हरलीन के इस कैच का वीडियो देखकर कर आप भी कहेंगे- शानदार हरलीन...क्या बात है!

पहले आप हरलीन के इस कैच (Harleen Deol catch Video) को देखिए. इस कैच को लेकर हरलीन ने इंग्लैंड की एमी जोन्स को पैवेलियन का रास्ता दिखा दिया.

Harleen Deol’s catch, in case you missed it 😍 pic.twitter.com/nFg5oiQWS2