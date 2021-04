IPL: रवींद्र जडेजा ने लपके 4 कैच, धोनी का 8 साल पुराना ट्वीट वायरल

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने सोमवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में गेंद से और फील्डिंग में कमाल का प्रदर्शन किया. जडेजा ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 12वें मुकाबले में दो अहम विकेट निकाले और चार कैच लपके. जडेजा के इस प्रदर्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 2013 का एक ट्वीट वायरल हो गया है.

महेंद्र सिंह धोनी 9 अप्रैल 2013 को जडेजा को लेकर एक ट्वीट किया था. धोनी ने लिखा था, 'सर जडेजा कैच लेने के लिए दौड़ते नहीं हैं, बल्कि गेंद उनको खुद ही मैदान में ढूंढ लेती है और उनके हाथों में आकर गिर जाती है.'

Sir jadeja doesn't run to take the catch but the ball finds him and lands on his hand