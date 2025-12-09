भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा और कड़ा पोस्ट शेयर किया है, इस पोस्ट में उन्होंने पैपराजी (पैप्स) के बर्ताव पर नाराजगी जताई है. यह पोस्ट उनकी कथित गर्लफ्रेंड महिका शर्मा को लेकर है, जिन्हें मुंबई के बांद्रा इलाके में एक रेस्टोरेंट के बाहर अनुचित एंगल से शूट किया गया.

हार्दिक ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा कि वे समझते हैं कि पब्लिक फिगर होने के नाते उन्हें लगातार कैमरों और ध्यान का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो आज हुआ उसने उनकी निजी सीमाएं पार कर दीं, उन्होंने बताया कि महिका सिर्फ एक सीढ़ी से नीचे उतर रही थीं, लेकिन पैपराज़ी ने उन्हें ऐसे एंगल से शूट किया जिसे किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: 'पंड्या टीम इंडिया का पूरा इंजन…', हार्दिक जैसा दूसरा खिलाड़ी मिल ही नहीं सकता, इस दिग्गज का बड़ा दावा





क्रिकेटर ने इसे 'चीप सेंसेशनलिज्म' बताया और कहा कि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि यह किसी हेडलाइन की लड़ाई नहीं, बल्कि बेसिक रिस्पेक्ट की बात है.





हार्दिक ने मीडिया से अपील करते हुए लिखा कि वे हमेशा सहयोग करते हैं, लेकिन हर एंगल से तस्वीरें लेने की जरूरत नहीं होती है. उन्होंने मीडिया से अधिक संवेदनशील और सजग रहने की गुजारिश की. अंत में हार्दिक ने कहा- इस खेल में थोड़ी इंसानियत रखिए, धन्यवाद.



यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैन्स हार्दिक के रुख का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं.



ध्यान रहे एशिया कप 2025 में क्वाड्रिसेप्स इंजरी (जांघ के आगे वाले हिस्से की मांसपेशी में लगी चोट) के चलते दो महीनों से ज्यादा समय तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद हार्दिक पंड्या अब मंगलवार से कटक में शुरू होने वाली साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के साथ टीम इंडिया में जोरदार वापसी करने को तैयार हैं.

कौन हैं माह‍िका शर्मा

माह‍िका शर्मा एक फेमस मॉडल हैं, वो कई बड़े-बड़े फैशन ड‍िजाइनर्स के लिए रैम्प वॉक कर चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया है. उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, उन्हें इंडियन फैशन अवार्ड्स में 'मॉडल ऑफ द ईयर' भी चुना जा चुका है. यही नहीं उन्हें कई प्रसिद्ध फैशन मैगजीन ने उन्हें फैशन की उभरती हुई स्टार बता चुकी हैं. माह‍िका शर्मा के इंस्टाग्राम पर अभी करीब साढ़े तीन लाख फॉलोअर्स हैं.





31 साल के पंड्या की रूमर्ड गर्लफ्रेंड माह‍िका की उम्र 24 साल है. माह‍िका के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वो दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने नेवी चिल्ड्रन स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में पढ़ाई की. उन्होंने अपने 10वीं बोर्ड एग्जाम में परफेक्ट 10 CGPA हासिल किया था. माह‍िका ने मैनेजमेंट कंसल्टिंग (फाइनेंस), एजुकेशन, ऑयल व गैस स्ट्रैटेजी जैसे विभिन्न सेक्टर्स में इंटर्नशिप की है.

जैस्म‍िन वाल‍िया से भी जुड़ा था पंड्या का नाम

पंड्या ने मॉडल नताशा स्टेनकोविक संग 31 मई 2020 को शादी की और उसी साल 30 जुलाई को उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ. महज 4 साल बाद ही नताशा और पंड्या ने जुलाई 2024 में अपने तलाक की घोषणा की थी. इसके बाद पंड्या का नाम सिंगर जैस्मिन वलिया से जुड़ा, लेकिन उनके साथ पंड्या का जल्द ब्रेकअप हो गया.

