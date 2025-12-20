scorecardresearch
 
'आइस पैक लगाया, गले मिले...', हार्दिक पंड्या ने घायल कैमरामैन से की मुलाकात, VIDEO

हार्दिक पंड्या ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर भारतीय टीम की साउथ अफ्रीका पर सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई. हार्दिक पंड्या ने इस मैच में एक ऐसा शॉट लगाया, जिसने कैमरामैन को इंजर्ड कर दिया. हार्दिक ने बड़ा दिल दिखाते हुए उस कैमरामैन से मुलाकात की.

हार्दिक पंड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद टी20 मैच में शानदार प्रदर्शन किया. (Photo: Screengrab/BCCI)
भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 19 दिसंबर (शुक्रवार) को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में जबरदस्त पावर हिटिंग का प्रदर्शन किया. हार्दिक ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया, जो टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा.

हार्दिक पंड्या ने 25 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 लंबे छक्के शामिल थे. हार्दिक की विस्फोटक इनिंग्स के दम पर भारत ने इस मैच में 30 रनों से जीत हासिल कर पांच मैचों की टी20 सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमा लिया. हार्दिक पांड्या को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

भारत ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 231 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया. हार्दिक पंड्या का बखूबी साथ तिलक वर्मा ने दिया, जो शानदार फॉर्म में दिखे और 73 रनों की शानदार पारी खेली. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी हुई, जिसने मैच की दिशा तय कर दी.

हार्दिक पंड्या की दरियादिली
हार्दिक पंड्या ने इस मैच में ऐसा छक्का लगाया, जिसने बाउंड्री लाइन के पास खड़े कैमरामैन को चोटिल कर दिया. एक लंबे छक्के से मैदान के बाहर एक अनोखी घटना भी हुई, जब गेंद बाउंड्री के पास खड़े कैमरामैन को जा लगी.  हार्दिक बाद में कैमरामैन के पास गए, उनका हालचाल पूछा, आइस पैक लगाने में मदद की और उन्हें गले भी लगाया. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने इससे जुड़ा वीडियो शेयर किया है.

मैच के बाद हार्दिक पंड्या ने कहा, 'मैच जीतना ही सबसे बड़ी खुशी होती है. मुझे नहीं पता था कि मेरा अर्धशतक भारत का दूसरा सबसे तेज है. आउट होने के बाद सोशल मीडिया टीम ने बताया. पहला रिएक्शन यही था कि काश टॉप पर होता, लेकिन खुशी है कि ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के पास है.मैं खुद पर भरोसा कर रहा था. मैंने पहले ही तय कर लिया था कि पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर छक्का मारूंगा.'

हार्दिक पंड्या ने अपनी सोच साझा करते हुए कहा, 'हालात मेरे खेल के मुताबिक थे. मैंने रिस्क लिया और वो कामयाब रहा. जिंदगी और क्रिकेट में कितनी भी मुश्किलें आएं, मकसद हमेशा मजबूती से वापसी करना होता है. मेहनत, तैयारी और प्लानिंग कभी रुकती नहीं.'

टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत ठीक रही और क्विंटन डिकॉक के क्रीज पर रहने तक टीम मुकाबले में बनी रही. डिकॉक ने 65 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई. वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके. साउथ अफ्रीका की टीम 201 रन पर 8 विकेट ही बना सकी और उसे हार का सामना करना पड़ा.

---- समाप्त ----
