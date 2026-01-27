भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का कार्यकाल लगातार सवालों के घेरे में है. टेस्ट और वनडे में खराब नतीजों के बीच अब T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर उनकी कुर्सी पर सीधा खतरा मंडराता दिख रहा है. भारत के पूर्व बल्लेबाज और गंभीर के पुराने साथी मनोज तिवारी का मानना है कि अगर भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं जीत पाया, तो BCCI को बड़ा और सख्त फैसला लेना चाहिए.
गंभीर की कोचिंग में भारत की T20I टीम लगभग अजेय रही है, लेकिन टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में तस्वीर बिल्कुल उलट है. टेस्ट क्रिकेट में बतौर कोच गंभीर का जीत प्रतिशत महज 36 रहा है, जो भारतीय क्रिकेट के मानकों के हिसाब से बेहद निराशाजनक माना जा रहा है.
टेस्ट और वनडे में गंभीर की सबसे बड़ी नाकामियां
गंभीर के कार्यकाल में भारत को कई ऐतिहासिक झटके लगे. न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया. इसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी टेस्ट सीरीज में भारत को पछाड़ते हुए 408 रन की रिकॉर्ड हार दी. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी दस साल बाद भारत से छीनी.
वनडे क्रिकेट में भारत ने उनके कार्यकाल में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जरूर जीती, लेकिन इसके अलावा श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में हार ने सवाल और गहरे कर दिए.
गौतम गंभीर का अनुभव की कमी बनी सवाल
2024 में राहुल द्रविड़ के उत्तराधिकारी बनने से पहले गंभीर के पास हेड कोच का कोई बड़ा अनुभव नहीं था. वह IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ बतौर मेंटर जुड़े रहे. हालांकि KKR ने IPL 2024 का खिताब जरूर जीता, लेकिन वहां भी हेड कोच की भूमिका चंद्रकांत पंडित निभा रहे थे.
BCCI ने गंभीर को उनकी पसंद का सपोर्ट स्टाफ दिया, लेकिन बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बाद अभिषेक नायर को हटाना पड़ा. मौजूदा स्टाफ में मोर्ने मोर्केल, रयान टेन डोएशेट और सितांशु कोटक शामिल हैं.
मनोज तिवारी ने Insidesport से बातचीत में साफ कहा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 गंभीर के लिए निर्णायक परीक्षा होगी. वह बोले- अगर गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं जीतते हैं, तो BCCI को बड़ा और मुश्किल फैसला लेना चाहिए. भले ही कहा गया हो कि उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा, लेकिन अगर नतीजा नहीं आया तो उन्हें हटाया जा सकता है.
भारत मौजूदा चैंपियन है और कोई भी टीम अब तक लगातार दो T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी है, लेकिन तिवारी मानते हैं कि यह टीम खिताब जीतने की पूरी क्षमता रखती है.
गंभीर के बाद कौन? VVS लक्ष्मण सबसे आगे
अगर गंभीर को हटाया जाता है, तो तिवारी के मुताबिक VVS लक्ष्मण सबसे उपयुक्त विकल्प होंगे. NCA प्रमुख के तौर पर उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और जब-जब राहुल द्रविड़ अनुपस्थित रहे, लक्ष्मण ने भारतीय टीम को बेहतर नतीजे दिलाए. तिवारी ने कहा- लक्ष्मण बेहद संतुलित अनुभवी और प्रोसेस-ड्रिवन कोच हैं. BCCI को उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए.
वैसे सबकी नजरें T20 वर्ल्ड कप 2026 पर टिकी हैं, जहां एक ट्रॉफी गौतम गंभीर का भविष्य तय कर सकती है.