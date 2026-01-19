scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुरु गंभीर का गणित गड़बड़ा रहा! टी20 में पास, लेकिन वनडे-टेस्ट में फेल टीम इंडिया

गौतम गंभीर ने राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली है. टी20 और वनडे क्रिकेट में उनका कोचिंग रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है, जिसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज की हैं. हालांकि टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन उनके नेतृत्व में कमजोर रहा है. आईपीएल में भी गंभीर ने KKR को चैंपियन बनाकर अपनी कोचिंग क्षमता साबित की है.

Advertisement
X
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा (Photo: ITG)
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा (Photo: ITG)

टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में  वनडे सीरीज गंवानी पड़ी है. ये नतीजा इसलिए शर्मनाक है क्योंकि  पहली बार ऐसा है जब कीवी टीम ने भारत को उसके घर में वनडे सीरीज में पटखनी दी हो. भारत को मिली इस हार के बाद फैन्स के निशाने पर कोच गौतम गंभीर हैं. गंभीर पर इसलिए भी सवालों की बौछार है क्योंकि एक साल पहले ही न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को उसके घर में टेस्ट सीरीज में भी रौंदा था. 

गौतम गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभाली थी. वह भारत की टीम के साथ तीनों फॉर्मेट- टेस्ट, वनडे और टी20 के मुख्य कोच हैं. ऐसे में इस सीरीज हार के बाद ये जानना जरूरी है कि आखिर उनका कोचिंग रिकॉर्ड कैसा रहा है.

गौतम गंभीर का कोचिंग रिकॉर्ड अगर अलग-अलग फॉर्मेट में देखा जाए, तो सफेद गेंद (टी20 और वनडे) में उनका प्रदर्शन संतोषजनक है, लेकिन लाल गेंद यानी टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड उतना मजबूत नहीं रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

HARSHIT RANA
छक्के-चौके बरसा रहे थे हर्षित, कोच गंभीर ने भेजा एक मैसेज और...
New Zealand ODI team
गंभीर की कोचिंग में एक और शर्मनाक रिकॉर्ड, NZ ने 37 साल का सूखा क‍िया खत्म
Gautam Gambhir, Ravindra Jadeja
ऐसा क्यों होता है, अर्शदीप को सेलेक्ट ना करने पर अश्व‍िन तमतमाए... कटघरे में गंभीर?
मां बगलामुखी की शरण में गौतम गंभीर
Gautam Gambhir and Rohit Sharma
गंभीर ने रोहित को कप्तानी से हटवाया... इस क्रिकेटर का आरोप, अगरकर भी निशाने पर

यह भी पढ़ें: पहले टेस्ट अब ODI, गंभीर युग में एक और शर्मनाक रिकॉर्ड... न्यूजीलैंड ने 37 साल, 7 ODI सीरीज का सूखा किया खत्म

टी20 इंटरनेशनल में गौतम गंभीर का कोचिंग रिकॉर्ड

गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के कोच के तौर पर अपना सफर श्रीलंका दौरे से शुरू किया. यह सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 से संन्यास लेने के बाद पहली टी20 सीरीज थी. अपने पहले ही असाइनमेंट में गंभीर ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत ने तीनों टी20 मैच जीत लिए. 

Advertisement

इसके बाद खेले गए 27 टी20 मुकाबलों में भारत ने 23 मैच जीते, 3 हारे और 1 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. इस दौरान टीम का जीत प्रतिशत 85.18 रहा. इसमें सुपर ओवर से जीते गए दो मैचों को टाई नहीं माना गया है.

यह भी पढ़ें: विराट कोहली ने इंदौर ODI में शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, सहवाग-सचिन पीछे छूटे

वनडे क्रिकेट में गौतम गंभीर का कोचिंग रिकॉर्ड

वनडे फॉर्मेट में गौतम गंभीर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. भारत को श्रीलंका के खिलाफ उनके घर में ही 0-2 से सीरीज हारनी पड़ी, जबकि एक मैच टाई रहा.

हालांकि इसके बाद टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की और लगातार 8 वनडे मुकाबले जीते. इस दौरान भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी अपने नाम किया.

अब तक खेले गए 20 वनडे मैचों में गंभीर की कोचिंग में भारत ने 12 मैच जीते, 7 हारे और 1 मैच टाई रहा. इस फॉर्मेट में भारत का जीत प्रतिशत 60.00 रहा.

टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर का रिकॉर्ड रहा कमजोर

टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर का कोचिंग रिकॉर्ड अब तक निराशाजनक रहा है. भारत को अपने ही घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. इसके अलावा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने 3 टेस्ट मैच गंवाए. राहत की बात यह रही कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही और भारत ने वेस्टइंडीज को घरेलू टेस्ट सीरीज में हराया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: नौसिखिया समझा था! टीम इंडिया की एक गलती और न्यूजीलैंड ने सिखा दिया सबक

लेकिन इसके बाद एक और झटका लगा, जब भारत को अपने ही घर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज हारनी पड़ी.

कुल 19 टेस्ट मैचों में गंभीर की कोचिंग में भारत ने 7 मुकाबले जीते, 10 हारे और 2 मैच ड्रॉ रहे. टेस्ट में जीत प्रतिशत सिर्फ 36.84 रहा.

अब वर्ल्ड कप पर रहेगी नजर

गौतम गंभीर और टीम इंडिया के लिए अगला बड़ा मिशन टी20 वर्ल्ड कप है. जिसका आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है. ये गौतम गंभीर की सबसे बड़ी परीक्षा होगी. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के पास खिताब बचाने की चुनौती होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement