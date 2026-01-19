गुरु गंभीर का गणित गड़बड़ा रहा! टी20 में पास, लेकिन वनडे-टेस्ट में फेल टीम इंडिया

टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में वनडे सीरीज गंवानी पड़ी है. ये नतीजा इसलिए शर्मनाक है क्योंकि पहली बार ऐसा है जब कीवी टीम ने भारत को उसके घर में वनडे सीरीज में पटखनी दी हो. भारत को मिली इस हार के बाद फैन्स के निशाने पर कोच गौतम गंभीर हैं. गंभीर पर इसलिए भी सवालों की बौछार है क्योंकि एक साल पहले ही न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को उसके घर में टेस्ट सीरीज में भी रौंदा था.

गौतम गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभाली थी. वह भारत की टीम के साथ तीनों फॉर्मेट- टेस्ट, वनडे और टी20 के मुख्य कोच हैं. ऐसे में इस सीरीज हार के बाद ये जानना जरूरी है कि आखिर उनका कोचिंग रिकॉर्ड कैसा रहा है.

गौतम गंभीर का कोचिंग रिकॉर्ड अगर अलग-अलग फॉर्मेट में देखा जाए, तो सफेद गेंद (टी20 और वनडे) में उनका प्रदर्शन संतोषजनक है, लेकिन लाल गेंद यानी टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड उतना मजबूत नहीं रहा है.

टी20 इंटरनेशनल में गौतम गंभीर का कोचिंग रिकॉर्ड

गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के कोच के तौर पर अपना सफर श्रीलंका दौरे से शुरू किया. यह सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 से संन्यास लेने के बाद पहली टी20 सीरीज थी. अपने पहले ही असाइनमेंट में गंभीर ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत ने तीनों टी20 मैच जीत लिए.

इसके बाद खेले गए 27 टी20 मुकाबलों में भारत ने 23 मैच जीते, 3 हारे और 1 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. इस दौरान टीम का जीत प्रतिशत 85.18 रहा. इसमें सुपर ओवर से जीते गए दो मैचों को टाई नहीं माना गया है.

वनडे क्रिकेट में गौतम गंभीर का कोचिंग रिकॉर्ड

वनडे फॉर्मेट में गौतम गंभीर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. भारत को श्रीलंका के खिलाफ उनके घर में ही 0-2 से सीरीज हारनी पड़ी, जबकि एक मैच टाई रहा.

हालांकि इसके बाद टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की और लगातार 8 वनडे मुकाबले जीते. इस दौरान भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी अपने नाम किया.

अब तक खेले गए 20 वनडे मैचों में गंभीर की कोचिंग में भारत ने 12 मैच जीते, 7 हारे और 1 मैच टाई रहा. इस फॉर्मेट में भारत का जीत प्रतिशत 60.00 रहा.

टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर का रिकॉर्ड रहा कमजोर

टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर का कोचिंग रिकॉर्ड अब तक निराशाजनक रहा है. भारत को अपने ही घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. इसके अलावा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने 3 टेस्ट मैच गंवाए. राहत की बात यह रही कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही और भारत ने वेस्टइंडीज को घरेलू टेस्ट सीरीज में हराया.

लेकिन इसके बाद एक और झटका लगा, जब भारत को अपने ही घर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज हारनी पड़ी.

कुल 19 टेस्ट मैचों में गंभीर की कोचिंग में भारत ने 7 मुकाबले जीते, 10 हारे और 2 मैच ड्रॉ रहे. टेस्ट में जीत प्रतिशत सिर्फ 36.84 रहा.

अब वर्ल्ड कप पर रहेगी नजर

गौतम गंभीर और टीम इंडिया के लिए अगला बड़ा मिशन टी20 वर्ल्ड कप है. जिसका आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है. ये गौतम गंभीर की सबसे बड़ी परीक्षा होगी. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के पास खिताब बचाने की चुनौती होगी.

