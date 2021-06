क्रेजिकोवा ने जीता फ्रेंच ओपन का खिताब, रूस की पावलिचेनकोवा को दी मात

चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने रूस की अनस्ते​सिया पावलिचेनकोवा को हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब जीत लिया है. उन्होंने 6-1, 2-6, 6-4 से मुकाबला अपने नाम किया.

एकल वर्ग में बारबोरा का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है. क्रेजिकोवा एकल वर्ग से पहले युगल वर्ग में ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं. उन्होंने 2018 में युगल वर्ग में फ्रेंच ओपन और विंबलडन का खिताब अपने नाम किया था. वह इसी साल युगल वर्ग ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंची थीं लेकिन खिताब नहीं जीत पाई थीं.

क्रेजिकोवा रविवार को महिला युगल वर्ग के फाइनल में भी उतरेंगी. वह अपनी जोड़ीदार हमवतन कैटरिना सिनियाकोवा के साथ पोलैंड की इगा स्वियातेक और अमेरिका की बैथेनी माटेक सैंड्स की जोड़ी को टक्कर देंगी.

इससे पहले क्रेजिकोवा ने सेमीफाइनल में यूनान की 17वीं वरीय मारिया सकारी को 7-5, 4-6, 9-7 से हराया जबकि पावलिचेनकोवा ने स्लोवानिया की तमारा जिदानसेक को 7-5, 6-3 से पराजित किया. ये दोनों खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थीं.

Rise a glass 🥂



As @BKrejcikova won on the court, social media sang their praises 👇#RolandGarros