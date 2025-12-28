scorecardresearch
 
इस महिला क्रिकेटर ने की चौके-छक्कों की बारिश, वर्ल्ड रिकॉर्ड की हो गई बराबरी

लॉरा हैरिस ने वीमेंस सुपर स्मैश 2025-26 में 15 गेंदों में अर्धशतक लगाकर महिला टी20 इतिहास की संयुक्त सबसे तेज़ फिफ्टी जड़ी. 52 रनों की विस्फोटक पारी से उन्होंने ओटागो को आसान जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच बनीं. यह प्रदर्शन WBBL में खराब फॉर्म के बाद उनके ज़बरदस्त कमबैक का संकेत है.

लॉरा हैरिस ने 15 गेंदों में जड़ दिया अर्धशतक (Photo: ITG)
ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर लॉरा हैरिस ने वीमेंस सुपर स्मैश 2025-26 में एक शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला टी20 इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे तेज़ अर्धशतक जड़ा. यह पारी उन्होंने रविवार, 28 दिसंबर को एलेक्ज़ेंड्रा के मोलिनेक्स पार्क में ओटागो बनाम कैंटरबरी मुकाबले में खेली.

हैरिस, जो वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के पहले दो संस्करणों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा रही थीं, उस समय बल्लेबाज़ी के लिए आईं जब ओटागो की स्थिति दबाव में थी. 146 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ओटागो ने छह ओवर में 46 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद हैरिस ने बिना किसी हिचकिचाहट के कैंटरबरी के गेंदबाज़ों पर जबरदस्त हमला बोल दिया.

15 गेंदों में जड़ी फिफ्टी

हैरिस ने महज़ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जो महिला टी20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे तेज़ अर्धशतक है. इससे पहले यह रिकॉर्ड मारी केली ने 2022 में वार्विकशायर के लिए खेलते हुए बनाया था.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Super Smash (@supersmashnz)

6 चौके और 4 छक्के

उनकी इस विस्फोटक पारी में छह चौके और चार छक्के शामिल थे, जो उनकी दमदार हिटिंग क्षमता को साफ़ तौर पर दर्शाता है. हैरिस अंततः 17 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद रहीं. उनकी इस पारी ने न सिर्फ ओटागो को जीत दिलाई, बल्कि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिलाया.

ओटागो ने लक्ष्य को 14.5 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया और मुकाबला छह विकेट से 31 गेंद शेष रहते जीत लिया. WPL में हैरिस ने 2022 के उद्घाटन संस्करण में केवल एक मैच खेला था, लेकिन उन्हें बल्लेबाज़ी का मौका नहीं मिला था.

खराब फॉर्म से उभार

यह शानदार प्रदर्शन ऐसे समय आया है जब सिडनी थंडर के लिए वीमेंस बिग बैश लीग (WBBL) में हैरिस का सीज़न अपेक्षाकृत फीका रहा था. उन्होंने आठ पारियों में केवल 69 रन बनाए, उनका औसत 11.50 रहा, हालांकि स्ट्राइक रेट 197.14 का था.

WBBL में कमजोर प्रदर्शन के बावजूद, सुपर स्मैश की शुरुआत हैरिस के लिए बेहद सकारात्मक रही है. कैंटरबरी के खिलाफ इस ऐतिहासिक पारी से पहले, वह वार्विकशायर के लिए खेलते हुए भी तेज़ बल्लेबाज़ी के रिकॉर्ड के करीब पहुंच चुकी थीं, जिसमें वाइटैलिटी ब्लास्ट में डरहम के खिलाफ लगाया गया 16 गेंदों का अर्धशतक भी शामिल है.

---- समाप्त ----
