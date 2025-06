ENG vs IND 1st Test: आज से 'शुभमन युग'... घास वाले लीड्स ग्राउंड में पहला इम्तिहान, ओपनिंग से ज्यादा नंबर-3 और 6 पर सस्पेंस

ENG vs IND 1st Test 2025: तो वो दिन आ गया है... भारतीय टेस्ट टीम का शुक्रवार (20 जून) से 'शुभमन गिल युग' शुरू होने वाला है. शुभमन गिल के ल‍िए लीड्स के हेडिंग्ले में होने वाला मुकाबले का पहला दिन बेहद अहम होगा. क्योंकि इस पहले दिन से मैच का एक तरह से टोन सेट हो जाएगा.

वहीं इस मुकाबले में भारतीय टीम में नंबर 3, नंबर 6 के बल्लेबाज के ल‍िए भी सस्पेंस नजर आ रहा है. वहीं एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि टीम इस अहम मुकाबले में 2 स्प‍िनर वाला तुरुप का इक्का भी चल सकती है.

वैसे रोहित, कोहली, अश्व‍िन के बाद भारत की यह पहली टेस्ट शुभमन गिल के कंधों पर एक बड़ी ज‍िम्मेदारी भी है. गिल अब तक 32 टेस्ट खेल चुके हैं और उनका औसत 35.05 है, जो उनकी प्रतिभा से थोड़ा कम है. लेकिन उन्होंने अधिकतर टेस्ट मुश्किल पिचों पर खेले हैं,

जहां औसतन टॉप-7 बल्लेबाजों का औसत ही 32.10 रहा है. अब पहली बार कप्तान के तौर पर उतरकर गिल के पास खुद को परिभाषित करने का मौका है. वो भारत के 37वें टेस्ट कप्तान बनने जा रहे हैं और 25 साल 285 दिन की उम्र में भारत के पांचवें सबसे युवा टेस्ट कप्तान भी होंगे.



वहीं भारत की प्लेइंग XI इस मुकाबले में कैसी होगी, इस पर भी सस्पेंस है. नंबर 3 और नंबर 6 के लिए 5 नामों में से दो को चुनना है. इनमें करुण नायर, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, अभिमन्यु ईश्वरन और नीतीश रेड्डी शामिल हैं. नीतीश रेड्डी को ऑलराउंडर के तौर पर तीसरे विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है. नंबर 8 पर टीम को शार्दुल ठाकुर, नीतीश रेड्डी या फिर कुलदीप यादव में से किसी एक को चुनना होगा.

लीड्स में सूरज अपनी पूरी चमक के साथ निकला है और भारत को यहां कुछ देर के लिए 'घर जैसा अहसास' भी हो रहा है, लेकिन यह धूप टीम इंडिया के सामने कुछ नई दुविधाएं और सवाल भी लेकर आई है. इनमें सबसे सबसे बड़ा सवाल है: क्या कुलदीप यादव को प्लेइंग XI में शामिल रवींद्र जडेजा के साथ शामिल किया जाएगा या नहीं. लीड्स की प‍िच पर स्प‍िनर्स को भी मदद मिल सकती है, ऐसे में भारतीय टीम 2 स्प‍िनर के साथ उतरी तो इंग्लैंड टीम पर भारी भी पड़ सकती है.

