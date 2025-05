List of Captains for India in Tests: सीके नायडू से लेकर शुभमन गिल तक... 589 टेस्ट, 37 कप्तान, देखें भारतीय टेस्ट कप्तानों की पूरी लिस्ट

Indian Test match captains list: भारतीय क्रिकेट टीम ने 1932 में पहला टेस्ट मैच मैच खला था. तब से लेकर अब तक कुल 36 खिलाड़ियों ने भारतीय टेस्ट टीम की अगुवाई की. अब 37वें कप्तान के तौर शुभमन गिल को यह ज‍िम्मेदारी दी गई है.

इंग्लैंड के ख‍िलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के ल‍िए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) की ओर से शन‍िवार (24 मई) को हुआ. भारतीय टीम के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू रहे. भारत के सभी कप्तानों ने ना केवल देश को गौरवान्वित किया, बल्कि भारतीय क्रिकेट को नए मुकाम तक पहुंचाया.

Say Hello to #TeamIndia 's newest Test Captain 👋 @ShubmanGill pic.twitter.com/OkBmNZT5M0

सीके नायडू से शुरुआत करने वाला यह सिलसिला शुभमन गिल तक पहुंचा है. कुछ कप्तान महान रणनीतिकार रहे, कुछ प्रेरणास्रोत, और कुछ ऐसे जिनकी कप्तानी में टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. अब इंग्लैंड के ख‍िलाफ 20 जून से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में शुभमन ग‍िल 37वें कप्तान के तौर पर भारतीय टीम की ज‍िम्मेदारी संभालेंगे.

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल को टेस्ट टीम की कमान, ऋषभ को भी बड़ी जिम्मेदारी... इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान

भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्‍ट मैच 25 से 28 जून के बीच 1932 में लंदन के लॉर्ड्स में खेला था. सीके नायडू की कप्तानी में खेले गए इस मैच में इंग्‍लैंड ने भारत को 158 रन से हराया था. इस मुकाबले की पहली पारी में इंग्‍लैंड ने 259 रन बनाए थे और दूसरी पारी 275/8 पर घोषित कर दी थी. वहीं भारतीय टीम पहली पारी में तब 189 और दूसरी पारी में 187 रनों पर आउट हो गई थी.

भारत ने अब तक कुल 589 टेस्ट मैच खेले हैं. इनमें 181 मैचों में भारतीय टीम जीती है. 184 मैचों में हार मिली है, 1 मैच टाई पर छूटा है. वहीं 223 मुकाबलों में हार मिली है. भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान विराट कोहली रहे हैं. उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, वहीं 40 में जीत दर्ज की.

ग‍िल से पहले भारत की कमान रोहित शर्मा के हाथों में थी. आइए आपको बताते है भारत के सभी टेस्ट कप्तानों के बारे में, उनके र‍िकॉर्ड के बारे में....

इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (उप-कप्तान/विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), अभिमन्यु ईश्वरन, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

Shubman Gill-led #TeamIndia are READY for an action-packed Test series 💪



A look at the squad for India Men’s Tour of England 🙌#ENGvIND | @ShubmanGill pic.twitter.com/y2cnQoWIpq