भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए Eng टीम का ऐलान, इस खतरनाक गेंदबाज को जगह नहीं

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ( ECB) ने भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मैचों के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम के कप्तान जो रूट होंगे. तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन की इंग्लैंड टीम में वापसी हुई है. जबकि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स चोट के चलते टीम में नहीं चुने गए हैं.

इंग्लैंड ने शुरुआती दो मैचों के लिए बेन स्टोक्स, जोस बटलर, जॉनी बेयरस्टो और सैम करन को टीम में शामिल किया है. ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं थे. इस सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था.

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 4 अगस्त से 14 सितंबर के बीच खेली जाएगी. सीरीज की शुरुआत नॉटिंघम से होगी. दूसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा.

We've named a 17-player squad for the opening two Tests of the LV= Insurance Test Series against India.



