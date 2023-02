India vs England Women Match: स्मृति मंधाना की फिफ्टी, रेणुका सिंह का पंजा फेल... इंग्लैंड ने इस तरह दी करारी शिकस्त

India vs England Women Match: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 सीजन में भारतीय टीम का विजयरथ रुक गया है. टीम को अपनी पहली हार झेलनी पड़ी है. भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपना तीसरा मैच शनिवार (18 फरवरी) को इंग्लैंड के खिलाफ खेला, जिसमें 11 रनों से हार झेलनी पड़ी. इसी के साथ इंग्लैंड टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड टीम ने 7 विकेट पर 151 रन बनाए थे. टीम के लिए नैटली सिवर-ब्रंट ने 42 बॉल पर 50 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. जबकि एमी जोन्स ने 27 बॉल पर 40 रन बनाए. जबकि टीम इंडिया के लिए रेणुका ठाकुर ने 15 रन देकर 5 विकेट झटके.

आखिरी ओवर में नहीं बना सके 31 रन

152 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम 5 विकेट गंवाकर 140 रन ही बना सकी. टीम के लिए ओपनर स्मृति मंधाना ने 41 बॉल पर 52 रनों की पारी खेली. उनके अलावा ऋचा घोष 34 बॉल पर 47 रन बनाकर आखिर तक नाबाद रहीं, लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सकीं.

आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी. तब कैथरिन सिवर-ब्रंट ने एक नो-बॉल भी डाली थी, लेकिन फ्री-हिट का फायदा भारत को नहीं मिल सका. ऋचा घोष ने आखिरी ओवर में एक छक्का और 4 चौके जमाकर कुल 19 रन निकाले. इस तरह भारतीय टीम 11 रनों से मैच हार गई.

भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर

मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम 4 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि इंग्लैंड टीम 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर काबिज हैं. इंग्लिश टीम का नेट रनरेट काफी बेहतर है. भारतीय टीम को अब ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी और चौथा मैच आयरलैंड के खिलाफ 20 फरवरी को खेलना है.

