ENG vs IND 2nd Test: एजबेस्टन टेस्ट का तीसरा दिन टीम इंडिया के लिए ओपन चैलेंज लेकर आाया है. पहली पारी में शुभमन गिल की ऐतिहासिक 269 रन की पारी से भारत ने स्कोरबोर्ड पर विशाल 587 रन टांग दिए, लेकिन अब असली टेस्ट गेंदबाजों का होगा. फ‍िलहाल दूसरे दिन के समापन पर भारतीय तेज गेंदबाजों ने 3 विकेट धड़ाम कर दिए हैं, इंग्लैंड का स्कोर 77 रन है. वह भारत से 510 रन पीछे है.

4 जुलाई को जब तीसरे दिन का खेल शुरू होगा तो भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो रूट (18 नाबाद) होंगे, वो विकेट पर टिके हुए हैं. रूट का साथ देने के ल‍िए युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक (30 नाबाद) भी हैं.

देखा जाए तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी रूट ही हैं. उनकी तकनीक, धैर्य और अनुभव भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं. अगर रूट लंबी पारी खेलते हैं, तो भारत की बढ़त दबाव में आ सकती है. यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि इस टेस्ट में भारतीय टीम बिना बुमराह और कुलदीप यादव के खेल रही है.

हालांकि पहले दिन आकाश दीप बेन डकेट (0) और ओली पोप (0) दोनों की ही जल्दी निपटा दिया. वहीं मोहम्मद सिराज ने जैक क्राउली (19) को आउट कर इंग्लैंड का स्कोर 25/3 कर दिया. पर इसके बाद दोनों स्कोर 77 रन तक ले गए.

Stumps on Day 2 in Edgbaston!



End of a tremendous day with the bat and ball for #TeamIndia 🙌



England 77/3 in the first innings, trail by 510 runs



Scorecard ▶️ https://t.co/Oxhg97g4BF#ENGvIND pic.twitter.com/GBKmE34pgM