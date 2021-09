हफीज ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की उड़ाई थी खिल्ली, अब मिला करारा जवाब

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मिशेल मैक्लेनाघन ने कहा कि कीवी टीम का पाकिस्तान दौरा रद्द करने के लिए खिलाड़ियों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने केवल अपनी सरकार की सलाह को माना. इस 35 साल के तेज गेंदबाज ने न्यूजीलैंड टीम का पाकिस्तान दौरा रद्द करने पर बल्लेबाज मोहम्मद हफीज के व्यंग्यात्मक ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

मैक्लेनाघन ने ट्वीट किया, ‘सच्चाई स्वीकार करो भाई. आपके ट्वीट से सही संदेश नहीं जा रहा है. खिलाड़ियों या संगठन को दोष मत दो… हमारी सरकार को दोष दो. उन्हें जो सलाह मिली उन्होंने (खिलाड़ियों और न्यूजीलैंड क्रिकेट) केवल उस पर अमल किया. मुझे पक्का विश्वास है कि ये युवा खिलाड़ी खेलना चाहते थे और स्वयं को साबित करना चाहते थे. उनके पास कोई विकल्प नहीं था.’

हफीज ने शनिवार को सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा रद्द करने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट की खिल्ली उड़ाई थी.

हफीज ने ट्वीट किया था, ‘न्यूजीलैंड की टीम को हवाई अड्डे तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए पाकिस्तान के सुरक्षा बलों का आभार. वही रास्ता है और वही सुरक्षा है, लेकिन हैरानी है कि आज कोई खतरा नहीं है.’

Thanks to the secutity of pakistan forces to make arrangements to @BLACKCAPS to reach at airport Safe & Sound. Wonder same route & same security but no threat today??? pic.twitter.com/mwxq6AFjyT