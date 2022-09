Dinesh Karthik Bowling: अब दिनेश कार्तिक बन गए '4D' प्लेयर, करियर में जो कभी नहीं हुआ, वो अब किया, VIDEO

Dinesh Karthik Bowling: आपने क्रिकेट में 3D प्लेयर तो सुना ही होगा, जो बैटिंग, बॉलिंग के साथ फील्डिंग में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है. इनमें रवींद्र जडेजा और हार्दिक पंड्या जैसे भारतीय प्लेयर्स शामिल हैं. मगर फैन्स का मानना है कि मौजूदा टीम में दिनेश कार्तिक अकेले ऐसे प्लेयर हो गए हैं, जो अब 4D प्लेयर बन गए हैं.

दरअसल, भारतीय टीम ने एशिया कप 2022 सीजन में अपना आखिरी मैच गुरुवार (8 सितंबर) को अफगानिस्तान के खिलाफ खेला. इस मैच में भारतीय टीम ने 101 रनों से जीत दर्ज की. इसी मैच में विकेटकीपर दिनेश कार्तिक को बतौर बल्लेबाज प्लेइंग-11 में खिलाया था.

कार्तिक ने एक ओवर किया, जिसमें 18 रन लुटाए

विकेटकीपिंग तो ऋषभ पंत ने की थी. मगर कार्तिक की बैटिंग नहीं आ सकी थी. ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक से बॉलिंग कराने का फैसला किया. रोहित ने कार्तिक से अफगानिस्तान की पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर कराया. स्पिन गेंदबाजी करते हुए कार्तिक ने एकमात्र ओवर किया, जिसमें 18 रन लुटाए और कोई विकेट नहीं मिला. कार्तिक का यह इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में पहला ही ओवर रहा.

What is happening😂🤣 @DineshKarthik bowling the last over #INDvsAFG

'वर्ल्ड कप के लिए अच्छे बॉलिंग ऑप्शन हैं कार्तिक'

बॉलिंग करते हुए दिनेश कार्तिक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए और कमेंट्स करते हुए फैन्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कार्तिक को 4D प्लेयर बताया. एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'दिनेश कार्तिक से 4 ओवर करवाना चाहिए था, अच्छी बॉलिंग करते हैं डीके! वर्ल्ड कप के लिए अच्छे ऑप्शन होंगे!'

#DineshKarthik

Can bat

Can slog at end

Can keep wickets

Can field

Can captain

Can bowl

Can dress well

Can commentate 😂

Troll Pandya brothers 😂 what not ? #ViratKohli #INDvsAFG #klrahul #AsiaCupT20