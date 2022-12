IND vs BAN 1st ODI: 'वॉशिंगटन सुंदर क्यों नहीं आया', केएल राहुल के कैच छोड़ने और खराब फील्डिंग पर बरसे दिनेश कार्तिक

IND vs BAN 1st ODI: बांग्लादेश दौरे पर पहुंची टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई है. तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को एक विकेट से हार झेलनी पड़ी है. मैच में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई, वह केएल राहुल के कैच छोड़ने की रही है. यही मैच का टर्निंग पॉइंट भी रहा था.

फैन्स समेत कई दिग्गजों ने भी मैच में खराब भारतीय फील्डिंग की जमकर आलोचना की. इसी कड़ी में टीम इंडिया के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भी रहे हैं. उन्होंने केएल राहुल के कैच छोड़ने को लेकर जमकर आलोचना की. जबकि एक कैच बाउंड्री पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर के पास भी गिर था, लेकिन उन्होंने उसे लेने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं लगाया.

राहुल का कैच छोड़ना रहा मैच का टर्निंग पॉइंट

विकेटकीपर राहुल कैच को फॉलो करते हुए बाउंड्री तक चले गए थे. हालांकि वह यह कैच नहीं ले सके थे. यह जीवनदान बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज को मिला था. जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने बांग्लादेश को एक विकेट से जीत दिलाई. यदि राहुल कैच ले लेते, तो यहां बांग्लादेश टीम ऑलआउट हो जाती और टीम इंडिया 31 रनों से मैच जीत सकती थी. ऐसे में यह कैच छोड़ना टर्निंग पॉइंट ही रहा.

जबकि मैच में एक कैच सुंदर के पास भी आकर गिरा था. सुंदर ने उसे लेने की कोशिश ही नहीं की और जमीन पर बॉल गिरने के बाद आराम से उठाकर थ्रो कर दी थी. कप्तान रोहित शर्मा इस पर जमकर गुस्सा भी होते देखे गए थे.

इन्हीं दोनों कैच पर बात करते हुए दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज से कहा कि वह कैच राहुल को लेना चाहिए थे. उनका कैच छोड़ना भारी पड़ गया. वैसे उस कैच के लिए सुंदर को आना चाहिए था. वह भी नहीं आए. उन दोनों के बीच यह तो नासमझी हुई है, वह खराब रोशनी के कारण हुई या फिर कोई और कारण था. इसके बारे में तो खिलाड़ी ही ठीक से बता पाएंगे. मगर वह कैच लिया जाना चाहिए था.

'सुंदर ने बॉल देखी थी, तो उसे कैच के लिए जाना था'

कार्तिक ने मैच में हार की वजह पर बात करते हुए कहा, 'जाहिर है कि आखिर में केएल राहुल का कैच छोड़ना और सुंदर का नहीं आना. पता नहीं वह क्यों नहीं आया. मैं नहीं जानता कि यह सब खराब रोशनी के कारण हुआ या और कुछ. मैं नहीं जानता. यदि उसने बॉल देखी थी, तो उसे जाना चाहिए (कैच के लिए) था.'

विकेटकीपर कार्तिक ने कहा, 'यह सिर्फ एक सवाल है, जिसका वही जवाब दे सकता है. ओवरऑल फील्डिंग में भारतीय टीम का एफर्ट 50-50 ही रहा. बेस्ट नहीं, तो ये दिन बुरा भी नहीं था. मुझे लगता है कि आखिर में दबाव के कारण हमने काफी ज्यादा ही बाउंड्री छोड़ दीं.'

