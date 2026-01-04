scorecardresearch
 
डेविड वॉर्नर ने टी20 क्रिकेट में रचा खास कीर्तिमान... रोहित शर्मा पीछे छूटे, विराट कोहली की बराबरी की

टी20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वॉर्नर अब भी धूम मचा रहे हैं. 39 साल के वॉर्नर ने होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ नाबाद शतकीय पारी खेलकर खास उपलब्धि हासिल की. वॉर्नर ने साल 2024 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय-बाय कह दिया था.

डेविड वॉर्नर ने टी20 क्रिकेट में खास रिकॉर्ड बनाया है. (Photo: X/SydneyThunder)
डेवि़ड वॉर्नर ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था. 39 वर्षीय वॉर्नर हालांकि अब भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक्टिव हैं. वॉर्नर बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 में सिडनी थंडर के लिए खेल रहे हैं. 3 जनवरी (शनिवार) को होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ मुकाबले में वॉर्नर ने शानदार शतक लगाया.

डेविड वॉर्नर ने 65 गेंदों पर नाबाद 130 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और नौ छक्के लगाए. यह वॉर्नर का दिसंबर 2011 के बाद पहला बीबीएल शतक रहा. वहीं वॉर्नर के टी20 करियर की ये 9वीं सेंचुरी रही. वॉर्नर अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. 

डेविड वॉर्नर ने विराट कोहली और रिली रोसो की बराबरी कर ली. तीनों के नाम अब नौ-नौ टी20 शतक दर्ज हैं. वॉर्नर अब रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, माइकल क्लिंगर, एरॉन फिंच, फाफ डु प्लेसिस, जोस बटलर और ग्लेन मैक्सवेल से आगे निकल चुके हैं. इन सातों बल्लेबाजों के नाम पर टी20 क्रिकेट में 8-8 शतक दर्ज हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक
22- क्रिस गेल
11- बाबर आजम
9- विराट कोहली
9- रिली रोसो
9- डेविड वॉर्नर

मुकाबले में डेविड वॉर्नर ने शानदार शतक जड़ा, लेकिन उनकी यह इनिंग्स टीम को जीत नहीं दिला सकी. सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में सिडनी थंडर ने चार विकेट पर 205 रन बनाए. जवाब में होबार्ट हरिकेन्स ने 13 गेंद बाकी रहते चार विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी हॉबर्ट हरिकेन्स की शुरुआत आक्रामक रही. टिम वार्ड और मिच ओवेन ने पहले विकेट के लिए 51 गेंदों में 108 रन जोड़े. वार्ड ने 49 गेंदों पर 90 रन बनाए, जबकि मिच ओवेन ने 18 गेंदों पर 45 रनों की तेज पारी खेली.

टिम वार्ड शतक के करीब पहुंच गए थे, लेकिन डेनियल सैम्स की गेंद पर आउट हो गए. सैम्स ने तीन ओवर में 36 रन देकर तीन विकेट लिए, जिससे सिडनी थंडर ने कुछ देर के लिए मुकाबले में वापसी की. हालांकि इसके बाद निखिल चौधरी ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाए और हॉबर्ट हरिकेन्स को लक्ष्य तक पहुंचाया. इस जीत के साथ हॉबर्ट हरिकेन्स ने अंक तालिका में अहम अंक हासिल किए, जबकि सिडनी थंडर को वॉर्नर की ऐतिहासिक पारी के बावजूद हार का सामना करना पड़ा.

