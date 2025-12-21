न्यूजीलैंड की ओपनिंग ने जोड़ी ने रच दिया इतिहास... टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बना ये रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल में जारी है. इस मुकाबले के चौथे दिन (21 दिसंबर) न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों डेवोन कॉन्वे और टॉम लैथम ने जबरदस्त बैटिंग की. न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में कॉन्वे और लैथम शतक जड़ने में कामयाब रहे. कॉन्वे ने 8 चौके और तीन छक्के की मदद से 139 बॉल पर 100 रन बनाए. वहीं कप्तान लैथम ने 130 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और दो छक्के शामिल रहे. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 192 रनों की साझेदारी की.

डेवोन कॉन्वे और टॉम लैथम के शतकों के दम पर न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी 306/2 के स्कोर पर दूसरी पारी घोषित कर दी और वेस्टइंडीज को 462 रनों का विशाल लक्ष्य दिया. टारगेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने चौथे दिन स्टम्प तक बिना किसी नुकसान के 43 रन बना लिए. ब्रैंडन किंग 37 और जॉन कैम्पबेल 2 रन पर नाबाद हैं.

डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम ने मुकाबले के चौथे दिन शतकीय पारियां खेलकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है. टेस्ट क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब किसी टेस्ट मैच के दौरान एक टीम के सलामी बल्लेबाजों ने दोनों ही पारियाों में शतक जड़े. बता दें कि न्यूजीलैंड की पहली पारी में टॉम लैथम ने 137 और डेवोन कॉन्वे ने 227 रनों का योगदान दिया था. तब दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 323 रनों की साझेदारी की थी.

न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 575/8 के स्कोर पर घोषित की थी. जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने कावेम हॉज के नाबाद 123 रनों की मदद से अपनी पहली इनिंग्स में 420 रन बनाए थे. पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड ने 155 रनों की लीड ली.

न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है. क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला गया टेस्ट मैच ड्रॉ पर छूटा था. वहीं वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में हुए सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीत हासिल की थी.

