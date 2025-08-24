Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट को कहा अलविदा, टेस्ट समेत सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास

स्टार भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है. चेतेश्वर पुजारा ने 24 अगस्त (रविवार) को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी. 37 साल के पुजारा ने X पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके क्रिकेटिंग करियर पर विराम लगाया है.

चेतेश्वर पुजारा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर बेस्ट देने की कोशिश करना, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. लेकिन जैसा कहते हैं, हर अच्छी चीज का अंत होता है. मैं दिल से आभारी हूं और सभी प्रारूपों से क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला लिया है.'

Wearing the Indian jersey, singing the anthem, and trying my best each time I stepped on the field - it’s impossible to put into words what it truly meant. But as they say, all good things must come to an end, and with immense gratitude I have decided to retire from all forms of… pic.twitter.com/p8yOd5tFyT — Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) August 24, 2025

चेतेश्वर पुजारा का टेस्ट करियर बेहद शानदार रहा. पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट मैचों में 43.60 की औसत से 7195 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 19 शतक और 35 अर्धशतक लगाए. पुजारा ने भारत के लिए अपना आखिरी मुकाबला साल 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में खेला था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मुकाबले में पुजारा ने 41 रन बनाए. इसके बाद पुजारा को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था. पुजारा ने भारत के लिए 5 वनडे मुकाबले भी खेले, जिसमें उन्होंने 51 रन बनाए. पुजारा ने अपना टेस्ट डेब्यू अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था. वहीं पुजारा ने ओडीआई डेब्यू अगस्त 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ किया.

हर अच्छी चीज का अंत होता है: पुजारा

चेतेश्वर पुजारा ने जो रिटायरमेंट पोस्ट शेयर किया, उसमें लिखा है, 'जब मैंने क्रिकेट का सफर शुरू किया था, तब ये सोचा भी नहीं था कि यह खेल मुझे इतना कुछ देगा. अनमोल मौके, अनुभव, जीवन का उद्देश्य, प्यार और सबसे बढ़कर अपने राज्य और इस महान देश का प्रतिनिधित्व करने का गौरव. भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और मैदान पर हर बार पूरी ताकत लगाना, इसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है. लेकिन जैसा कहते हैं, हर अच्छी चीज का अंत होता है. पूरे आभार के साथ मैं भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहा हूं.'

इसमें आगे लिखा गया है, 'मैं BCCI और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अवसर और समर्थन दिया. इसके अलावा मैं उन सभी टीमों, फ्रेंचाइजीज और काउंटी टीम का भी आभारी हूं जिनका प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिला. मैं यहां तक अपने गुरुओं, कोचों और मार्गदर्शकों की अमूल्य सीख के बिना नहीं पहुंच पाता. उनके प्रति मैं सदैव ऋणी रहूंगा.'

चेतेश्वर पुजारा ने अपने टीममेट्स, सपोर्ट स्टाफ, नेट बॉलर्स, एनालिस्ट, लॉजिस्टिक टीम, अंपायर, ग्राउंड स्टाफ, स्कोरर, मीडिया पर्सनल और उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जो पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं और खिलाड़ियों को मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं. पुजारा ने अपने स्पॉन्सर्स, पार्टनर्स और मैनेजमेंट टीम का आभार व्यक्त किया कि जिन्होंने सालों तक उन पर भरोसा किया और उनके ऑफ-फील्ड कामों का भी ध्यान रखा.

चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि इस खेल ने उन्हें दुनिया भर में घूमने और खेलने का मौका दिया. हर जगह उन्हें फैन्स का प्यार मिला, जिसके लिए वह हमेशा आभारी रहेंगे. पुजारा ने माना कि यह सफर उनके परिवार के बिना संभव नहीं था. उन्होंने अपने माता-पिता, पत्नी पुजा, बेटी अदिति, ससुराल और पूरे परिवार को धन्यवाद दिया. पुजारा ने लिखा कि परिवार के त्याग और सहयोग ने इस सफर को सार्थक बनाया. अंत में उन्होंने कहा कि अब वे जीवन के अगले पड़ाव में अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने और उन्हें प्राथमिकता देना चाहते हैं.

पुजारा का घरेलू क्रिकेट में भी दमदार रिकॉर्ड

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं. पुजारा ने 278 फर्स्ट क्लास मैचों में 21301 रन बनाए. पुजारा ने इस दौरान 66 शतक और 81 अर्धशतक जड़े. बता दें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सुनील गावस्कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. गावस्कर ने 348 फर्स्ट क्लास मैचों में 51.46 के एवरेज से 25834 रन बनाए. इस दौरान गावस्कर ने 81 शतक और 105 अर्धशतक लगाए. इस मामले में सचिन तेंदुलकर (25396 रन) दूसरे और राहुल द्रविड़ (23794 रन) तीसरे स्थान पर हैं.

चेतेश्वर पुजारा ने 130 लिस्ट-ए मैचों में 16 शतकों और 34 अर्धशतकों की मदद से 5759 रन बनाए. वहीं 71 टी20 मैचों में उनके नाम पर 1556 रन दर्ज हैं. टी20 क्रिकेट में पुजारा ने 1 शतक और 9 अर्धशतक लगाए. पुजारा ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया. पुजारा ने 30 आईपीएल मैचों में 390 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था.

