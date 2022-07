Cheteshwar Pujara: चेतेश्वर पुजारा का कमाल, काउंटी में बने ससेक्स टीम के कप्तान

भारतीय टेस्ट टीम की नई ‘दीवार’ चेतेश्वर पुजारा पिछले कुछ वक्त से बुरी फॉर्म से गुजर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट ने उनकी किस्मत बदल दी. पहले यहां उनकी फॉर्म वापस आई और अब काउंटी की ससेक्स टीम ने चेतेश्वर पुजारा को अपनी टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया है. हालांकि, यह अभी एक मैच के लिए ही हुआ है.

ससेक्स टीम मंगलवार से मिडिलसेक्स के खिलाफ मैच खेल रही है. इस मैच के लिए चेतेश्वर पुजारा को कप्तान बनाया गया है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ससेक्स टीम के कप्तान टॉम हेन्स को चोट लगी है और वह अगले 5-6 हफ्ते के लिए मैदान से बाहर रहेंगे.

