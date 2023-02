Cheteshwar Pujara: 'तुमने देश के लिए चोट खाई...', 100वें टेस्ट पर पुजारा का सम्मान, AUS ने भी किया सलाम, Video

टीम इंडिया के सीनियर क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जा रहा दिल्ली टेस्ट काफी स्पेशल है. चेतेश्वर पुजारा के टेस्ट करियर का यह 100 मैच है, वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले 13वें भारतीय क्रिकेटर हैं. दिल्ली टेस्ट से पहले चेतेश्वर पुजारा का सम्मान किया गया, टीम इंडिया के लीजेंड सुनील गावस्कर ने उन्हें स्पेशल कैप सौंपी.

पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने चेतेश्वर पुजारा को स्पेशल कैप सौंपी, साथ ही कहा कि आपने देश के लिए चोट खाई हैं, बॉलर्स को आपका विकेट लेने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ा है. आप कई युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं और बताते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कितना अहम है. सुनील गावस्कर ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100वें टेस्ट में शतक मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनें.

