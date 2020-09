पोंटिंग ने मांकड़िंग पर अपना 'फैसला' सुनाया- अश्विन और मेरी सोच अब एक जैसी

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने कहा कि गेंद फेंकने से पहले दूसरी छोर के बल्लेबाज को रन आउट करने के मामले में उनकी और टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की सोच अब एक जैसी है.

पिछले सत्र में किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) का प्रतिनिधित्व करते हुए अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच में जोस बटलर को इस तरह से आउट किया था. लेकिन उनके मौजूदा आईपीएल कोच ने इसका समर्थन नहीं किया था.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने हालांकि माना की इस मामले पर उनके और अश्विन के विचार अब एक जैसे हैं. पोंटिंग ने क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से कहा, ‘जब मैं यहां पहुंचा था तब इस बारे में पॉडकास्ट पर हमारी अच्छी चर्चा हुई थी.'

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि इस मामले पर अब हमारी सोच एक जैसी है. उन्हें लगता है कि उन्होंने खेल के नियमों के तहत सब कुछ किया और वह बिल्कुल सही हैं,’ अश्विन की बातों में पोंटिंग को तर्क भी मिला.

उन्होंने कहा, ‘अश्विन ने मुझे कहा कि अगर मैं आईपीएल की आखिरी गेंद डाल रहा हूं जब विरोधी टीम को जीत के लिए दो रन की जरूरत है और दूसरी छोर का बल्लेबाज पहले ही दौड़ना शुरू कर दे तो क्या करना चाहिए? आप मुझ से क्या उम्मीद करेंगे.’

