भारत के अंदर ही तलाशो ठिकाना! बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोवर्सी पर ICC ने दिया 'प्लान-B' पर सोचने का समय

टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब मात्र तीन हफ्ते बचे हैं, लेकिन बांग्लादेश अपने मैच कहां खेलेगा, इस पर असमंजस और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच वैन्यू को लेकर खिंचतान इस हद तक पहुंच चुकी है कि पूरा टूर्नामेंट डिप्लोमैटिक और लॉजिस्टिकल पेचीदगियों में उलझा दिख रहा है.

सुरक्षा चिंताओं और भारत-बांग्लादेश के बीच राजनीतिक तनाव का हवाला देते हुए BCB ने पिछले दिनों ICC को कई पत्र भेजकर आग्रह किया कि बांग्लादेश के सभी ग्रुप मैचों को भारत से उठाकर श्रीलंका में आयोजित किया जाए. हालांकि ICC इस मांग पर झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट बेहद करीब है और आखिरी समय में वेन्यू परिवर्तन से न केवल ब्रॉडकास्ट प्लानिंग प्रभावित होगी, बल्कि टिकटिंग, ग्राउंड मैनेजमेंट और यात्रा-संबंधी तैयारियों पर भी गंभीर असर पड़ेगा.

चेन्नई- तिरुवनंतपुरम... क्या यही प्लान-B?

Cricbuzz की रिपोर्ट के मुताबिक ICC ने श्रीलंका के विकल्प को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि BCCI के साथ मिलकर भारत के भीतर ही वैकल्पिक शहर तलाशने की प्रक्रिया शुरू की है. इस सिलसिले में चेन्नई और तिरुवनंतपुरम को बैकअप विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. तमिलनाडु क्रिकेट संघ (TNCA) और केरल क्रिकेट संघ (KCA) को संकेत दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर वे मैच आयोजित करने की स्थिति में रहें. चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम पहले से सात विश्व कप मुकाबलों का वैन्यू है और TNCA अधिकारियों ने ICC को आश्वस्त किया है कि आठ पिचों की उपलब्धता के कारण अतिरिक्त मैच समायोजित करना मुश्किल नहीं होगा.

उधर, BCB के रुख को और कड़ा करने वाली घटना तब सामने आई जब BCCI ने आईपीएल फ्रेंचाइज़ी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिज़ुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया. इस निर्णय के बाद मामला सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बांग्लादेश ने आईपीएल प्रसारण पर प्रतिबंध भी लगा दिया, जो 2008 से अब तक पहली बार हुआ.

इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने ICC के सामने प्रस्ताव रखा- यदि भारत और श्रीलंका दोनों ही वैन्यू के रूप में स्वीकार्य नहीं होते, तो पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच आयोजित करने को तैयार है. हालांकि ICC ने इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है.

ICC का जवाब 12 जनवरी तक?

मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश 7, 9 और 14 फरवरी को क्रमशः वेस्टइंडीज, इटली और इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में और 17 फरवरी को नेपाल के खिलाफ मुंबई में खेलना है, पर मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस शेड्यूल पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं. ICC की ओर से BCB को औपचारिक जवाब 12 जनवरी तक भेजा जा सकता है, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है और स्थितियां लगातार जटिल होती जा रही हैं.

टूर्नामेंट प्रमोशन और खेल चर्चा की जगह अब वेन्यू, सुरक्षा, राजनीतिक तनाव और कूटनीतिक पैंतरों ने ले ली है, जिससे यह आशंका बढ़ने लगी है कि यह विश्व कप क्रिकेटिंग महाकुंभ से ज्यादा विवादों और रस्साकशी के लिए याद किया जाएगा.

