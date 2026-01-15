scorecardresearch
 
बांग्लादेश क्रिकेट में भूचाल... खिलाड़ियों ने T20 लीग का किया बायकॉट, BCB पर सीधा हमला

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर एम. नजमुल इस्लाम ने पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को 'भारत का एजेंट' बता दिया था. नजमुल के बयान के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों में नाराजगी देखने को मिली. फिर नजमुल ने कुछ ऐसे बयान दिए, जो बांग्लादेशी खिलाड़ियों को रास नहीं आए.

बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने बीसीबी डायरेक्टर को हटाने की मांग की. (Photo: AP)
बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने बीसीबी डायरेक्टर को हटाने की मांग की. (Photo: AP)

बांग्लादेश क्रिकेट में गहरा संकट पैदा हो गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के डायरेक्टर एम. नजमुल इस्लाम के बयानों ने खिलाड़ियों को नाराज कर दिया है. नजमुल के चलते बीसीबी और बांग्लादेशी खिलाड़ियों के बीच गंभीर टकराव खड़ा हो गया है. खिलाड़ियों ने नजमुल को पद से हटाने की मांग की है, साथ ही उन्होंने क्रिकेट गतिविधियों का बहिष्कार किया. इसके चलते बीसीबी सकते में आ गया है और उसने एम. नजमुल इस्लाम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. 

बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने पहले ही चेतावनी दी कि यदि नजमुल इस्लाम को उनके पद से नहीं हटाया गया, तो वे सभी क्रिकेट गतिविधियों का बहिष्कार करेंगे. अब  खिलाड़ियों ने 15 जनवरी (गुरुवार) को बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) मैच का बायकॉट कर दिया और हड़ताल पर उतर आए. बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नौखाली एक्सप्रेस vs चट्टोग्राम रॉयल्स मुकाबले का टॉस भी समय पर नहीं हो सका. राष्ट्रव्यापी बायकॉट के चलते दोनों टीमें समय पर मैदान नहीं पहुंचीं.

यह भी पढ़ें: तमीम इकबाल को 'इंडियन एजेंट' कहने पर मचा बवाल... सपोर्ट में उतरे बांग्लादेशी कप्तान शांतो, BCB को लताड़ा

बीपीएल मैच की शुरुआत 1 बजे होनी थी, लेकिन स्थिति अनिश्चित बनी रही. मैच रेफरी शिपार अहमद ने ईएसपीएन क्रिकइंफो से कहा, 'हम मैदान के बीच में खड़े हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है. इस पर BPL की तकनीकी समिति बेहतर जानकारी दे सकती है. इसके पहले, ढाका क्रिकेट लीग (DCL) के मैच भी खिलाड़ियों की हड़ताल के कारण शुरू नहीं हो सके. बुधवार रात क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) ने खिलाड़ी बहिष्कार की चेतावनी दी थी, जो गुरुवार सुबह प्रभावी हो गई.

bpl
खिलाड़ियों ने BPL का किया बायकॉट. (Photo: Daily Sun)

बीसीबी ने एम. नजमुल इस्लाम के बयानों पर खेद जताया है. बीसीबी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा, 'बोर्ड के एक सदस्य की ओर दिए गए आपत्तिजनक बयानों पर हमें खेद है. बीसीबी पेशेवर क्रिकेट और खिलाड़ियों के सम्मान को सर्वोच्च महत्व देता है.' बोर्ड ने बताया कि नजमुल इस्लाम के खिलाफ औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है और उन्हें 48 घंटे के भीतर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है. यह विवाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों पर भी गहरा असर डाल रहा है.

खिलाड़ियों की इस वजह से भी नाराजगी
एम. नजमुल इस्लाम ने कहा था कि खिलाड़ियों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने उचित समर्थन नहीं दिया है, जिससे खिलाड़ियों की शिकायतें और बढ़ गईं. बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारत ना जाने की घोषणा की, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है.

इस कदम से अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में टीम की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है और बीसीबी अधिकारियों पर समाधान खोजने का दबाव बढ़ गया है. हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से बाहर कर दिया था. इसके बाद बीसीबी ने खुन्नस निकालते हुए अपनी टीम के टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले भारत से शिफ्ट करके श्रीलंका में कराने की मांग की थी.

बांग्लादेश वर्तमान में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से बातचीत कर रहा है, लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश के भारत में होने वाले चार टी20 वर्ल्ड कप मैचों को श्रीलंका स्थानांतरित करने में अनिच्छा दिखाई है. दूसरी ओर, बीसीबी ने खिलाड़ियों से अपील की है कि वो बहिष्कार की धमकी वापस लें और बीपीएल 2026 को बिना रुकावट पूरा करें.

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड कप को लेकर हुई मीटिंग में अकड़ दिखा रहा था बांग्लादेश, ICC ने सुना दिया ये फरमान

एम. नजमुल इस्लाम ने पूर्व कप्तान तमीम इक़बाल को 'इंडियन एजेंट' कह दिया था, इसने भी नए विवाद को जन्म दिया. तमीम ने इस विवाद में संयम और समझदारी की अपील की थी, लेकिन नजमुल की टिप्पणी ने क्रिकेट समुदाय को और भड़का दिया. क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) ने नजमुल के बयान को पूरी तरह निंदनीय बताया और तुरंत कार्रवाई की मांग की.

खिलाड़ियों और प्रशासकों के बीच इस तनावपूर्ण माहौल ने बांग्लादेश क्रिकेट को गहरे संकट में डाल दिया है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि बीसीबी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर क्या निर्णय लेता है और खिलाड़ी अपनी धमकी पर कायम रहते हैं या नहीं...

---- समाप्त ----
