'मेरे लिए सेफ नहीं होगा', वर्ल्ड कप के सवाल पर बांग्लादेश के कप्तान का डर आया सामने

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि इस विषय पर बोलना उनके लिए 'सुरक्षित नहीं' है. दरअसल, भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में तय अपने मुकाबलों के वेन्यू बदलने की मांग की है. लेकिन आईसीसी ने ऐसा करने से साफ इनकार किया है. पिछले 3 हफ्तों से आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच रस्साकसी जारी है.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मुस्ताफिज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उनके आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ कर दिया. इसके बाद बीसीबी ने आईसीसी से औपचारिक रूप से भारत से बाहर वेन्यू शिफ्ट करने का अनुरोध किया.

क्या बोले लिटन दास

मंगलवार, 20 जनवरी को एक बीपीएल (BPL) मैच के बाद लिटन दास से पूछा गया कि क्या टूर्नामेंट की पिचें आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए सही तैयारी मानी जा सकती हैं. इस सवाल पर लिटन ने सीधे तौर पर बांग्लादेश की स्थिति पर ही अनिश्चितता जाहिर की.

लिटन दास ने कहा, 'क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं? मेरी तरफ से मैं अनिश्चित हूं, सभी अनिश्चित हैं. इस वक्त पूरा बांग्लादेश ही असमंजस में है. मैं समझ रहा हूं आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब देना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है.'

जब उनसे भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव को लेकर सवाल किया गया, तो लिटन ने फिर वही जवाब दोहराया. उन्होंने कहा, 'यह सुरक्षित नहीं है. और मेरे जवाब से बुरा मत मानिए.'

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया है, जहां उसका सामना इंग्लैंड, वेस्टइंडीज़, इटली और नेपाल से होना है. बांग्लादेश के ग्रुप स्टेज के चार मैच कोलकाता और मुंबई में तय हैं.

अगर बांग्लादेश अपने रुख पर अड़ा रहता है और टूर्नामेंट से हटता है या हटने के लिए मजबूर होता है, तो मौजूदा रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को उसकी जगह शामिल किया जा सकता है. यह जानकारी एक PTI रिपोर्ट में दी गई है.

इस पूरे मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लगातार कहता रहा है कि वेन्यू बदलने की मांग राजनीतिक नहीं है और केवल सुरक्षा कारणों से की गई है. बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नज़रुल ने भी आईसीसी को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि देश किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा.



