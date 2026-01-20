scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मेरे लिए सेफ नहीं होगा', वर्ल्ड कप के सवाल पर बांग्लादेश के कप्तान का डर आया सामने

टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश की भागीदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं. कप्तान लिटन दास ने इस मुद्दे पर बोलने से इनकार करते हुए इसे असुरक्षित बताया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से भारत में तय मैचों के वेन्यू बदलने की मांग की है, जिस पर आईसीसी फिलहाल सहमत नहीं दिख रही.

Advertisement
X
बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन दास (Photo: ITG)
बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन दास (Photo: ITG)

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि इस विषय पर बोलना उनके लिए 'सुरक्षित नहीं' है. दरअसल, भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में तय अपने मुकाबलों के वेन्यू बदलने की मांग की है. लेकिन आईसीसी ने ऐसा करने से साफ इनकार किया है. पिछले 3 हफ्तों से आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच रस्साकसी जारी है.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मुस्ताफिज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उनके आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ कर दिया. इसके बाद बीसीबी ने आईसीसी से औपचारिक रूप से भारत से बाहर वेन्यू शिफ्ट करने का अनुरोध किया.

सम्बंधित ख़बरें

Fans of Bangladesh
खेल किसका, शर्तें किसकी? बांग्लादेश क्रिकेट विवाद तेज, समय घट रहा, बयान बढ़ रहे
T20 World Cup 2026: ICC का Bangladesh को अल्टीमेटम
Bangladesh cricket team
बांग्लादेश हुआ OUT तो इस टीम की लगेगी लॉटरी, वर्ल्ड कप में मिलेगी सरप्राइज एंट्री
A Bangladesh fan.
'वर्ल्ड कप भारत में खेलो वरना बाहर रहो!' ICC ने बांग्लादेश को दिया अल्टीमेटम
Gautam Gambhir and Rohit Sharma
गुरु गंभीर का गणित गड़बड़ा रहा! टी20 में पास, लेकिन वनडे-टेस्ट में फेल टीम इंडिया

यह भी पढ़ें: ICC के अल्टीमेटम के बाद भी नहीं सुधरा बांग्लादेश, अब BCCI को तरेरीं आंखें, T20 वर्ल्ड कप पर कही ये बात

क्या बोले लिटन दास

मंगलवार, 20 जनवरी को एक बीपीएल (BPL) मैच के बाद लिटन दास से पूछा गया कि क्या टूर्नामेंट की पिचें आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए सही तैयारी मानी जा सकती हैं. इस सवाल पर लिटन ने सीधे तौर पर बांग्लादेश की स्थिति पर ही अनिश्चितता जाहिर की.

Advertisement

लिटन दास ने कहा, 'क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं? मेरी तरफ से मैं अनिश्चित हूं, सभी अनिश्चित हैं. इस वक्त पूरा बांग्लादेश ही असमंजस में है. मैं समझ रहा हूं आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब देना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है.'

जब उनसे भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव को लेकर सवाल किया गया, तो लिटन ने फिर वही जवाब दोहराया. उन्होंने कहा, 'यह सुरक्षित नहीं है. और मेरे जवाब से बुरा मत मानिए.'

यह भी पढ़ें: खेल किसका, शर्तें किसकी? बांग्लादेश क्रिकेट विवाद तेज, समय घट रहा, बयान बढ़ रहे

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया है, जहां उसका सामना इंग्लैंड, वेस्टइंडीज़, इटली और नेपाल से होना है. बांग्लादेश के ग्रुप स्टेज के चार मैच कोलकाता और मुंबई में तय हैं.

अगर बांग्लादेश अपने रुख पर अड़ा रहता है और टूर्नामेंट से हटता है या हटने के लिए मजबूर होता है, तो मौजूदा रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को उसकी जगह शामिल किया जा सकता है. यह जानकारी एक PTI रिपोर्ट में दी गई है.

इस पूरे मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लगातार कहता रहा है कि वेन्यू बदलने की मांग राजनीतिक नहीं है और केवल सुरक्षा कारणों से की गई है. बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नज़रुल ने भी आईसीसी को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि देश किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement