Babar Azam on India vs Pakistan: एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच से पहले घबराए पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम! बोले- बहुत दबाव...

Babar Azam on India vs Pakistan: भारतीय टीम को इसी महीने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मैच खेलना है. इसके लिए फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फैन्स के बीच भारत और पाकिस्तान मैच का एक अलग ही जुनून होता है. जबकि दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर अलग तरह दबाव होता है.

यह दबाव बाकी दूसरी टीमों के खिलाफ मैच से कुछ अलग हटकर होता है. इस बात को पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी कुबूल किया है. उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय टीम के खिलाफ मैच में एक अलग ही तरह का दबाव होता है.

खुद को दबाव में शांत रखने की कोशिश करेंगे: बाबर

बाबर ने कहा, 'हम हमेशा ही इसे एक सामान्य मैच की तरह खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हां, बिल्कुल इस मैच में हम पर एक अलग तरह का दबाव होता है.' बाबर ने आगे कहा कि हमने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच में हमने गलतियां नहीं करने और अपने खेल पर ध्यान की कोशिश की थी. हमने अपनी टीम पर भरोसा दिखाया था. अब भी वैसा ही करेंगे.

बता दें कि इसी महीने 27 अगस्त से UAE में एशिया कप खेला जाएगा. इसमें 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है. वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान टीम इन दिनों नीदरलैंड दौरे पर है, जहां दोनों टीम के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है. पाकिस्तान यहां 21 अगस्त को आखिरी वनडे खेलकर तुरंत UAE के लिए उड़ान भरेगी.

