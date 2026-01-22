ऑस्ट्रेलिया की मशहूर टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL) में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की वापसी तय हो गई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने उन्हें नेशनल ड्यूटी के लिए वापस बुला लिया है.

इसी वजह से बाबर अब सिडनी सिक्सर्स की ओर से बिग बैश लीग के अहम चैलेंजर (23 जनवरी) फाइनल (25 जनवरी) में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. BBL के फाइनल में पर्थ स्कॉचर्स पहले ही जगह बना चुकी है.

ध्यान रहे बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स के लिए ओपनर के रूप में खेल रहे थे. अगर सिक्सर्स शुक्रवार (23 जनवरी) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर होबार्ट हरिकेंस को हराती है, तो 25 जनवरी को पर्थ में फाइनल में उनका मुकाबला पर्थ से होता, पर अब बाबर अब इन दोनों मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं.

क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू के अनुसार- बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर्स के फैन्स, कोचिंग स्टाफ और अपने साथी खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया. इस दौरान वह भावुक भी द‍िखे. बाबर ने कहा-मैंने यहां अपने समय को खूब एन्जॉय किया. दुर्भाग्य से अब मुझे नेशनल ड्यूटी के लिए टीम छोड़नी पड़ रही है. मैं यहां से बहुत सारी पॉजिटिव यादें लेकर जा रहा हूं. खासतौर पर SCG पर सिडनी सिक्सर्स के फैन्स का जोश और सपोर्ट शानदार था.

A message from Babar before he heads back to Pakistan to join his national teammates in camp 🩷 pic.twitter.com/0vO0Nuokzw — Sydney Sixers (@SixersBBL) January 22, 2026

वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है. वहीं अगले सप्ताह से पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की T20 सीरीज खेलनी है, जो लाहौर में है. इस सीरीज को T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

बाबर आजम का BBL 15 में बल्लेबाजी प्रदर्शन लगातार सवालों के घेरे में रहा. उन्होंने 11 मैचों में महज 202 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने महज दो अर्धशतक बनाए. बाबर ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 103.06 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. वहीं उन्होंने महज 3 छक्के ही जड़े.

जब स्टीव स्म‍िथ ने स‍िंगल लेने से किया था इनकार

16 जनवरी 2026 को सिडनी थंडर्स के खिलाफ मैच में बाबर आजम एक बार फिर सुर्खियों में आ गए, हालांकि यह कोई अच्छी वजह नहीं थी, बल्क‍ि उनका गुस्सा था. थंडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 189 रन बनाए. इस दौरान सिक्सर्स के लिए बाबर और स्टीव स्मिथ ने ओपनिंग की.10 ओवर के बाद टीम का स्कोर बिना विकेट खोए 107 रन था. स्मिथ तेजी से रन बना रहे थे और 27 गेंदों में 57 रन जड़ चुके थे. वहीं बाबर 33 गेंदों में 46 रन बनाकर थोड़ा स्लो खेल रहे थे. 11वें ओवर में दोनों के बीच सिंगल को लेकर तनातनी हो गई.

ओवर की आखिरी गेंद पर बाबर ने लॉन्ग-ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लेना चाहा, लेकिन स्मिथ ने उन्हें वापस भेज दिया. इस पर बाबर नाराज नजर आए. पर, अगले ओवर में स्मिथ ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए शुरुआती चार गेंदों पर लगातार चार छक्के जड़ दिए और ओवर से 32 रन बटोरे. इसके बाद अगले ही ओवर में बाबर आजम आउट हो गए. पवेलियन लौटते वक्त वह गुस्से में लाल नजर आए. वहीं उन्होंने बाउंड्री लाइन पर अपना बल्ला पटका. इसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

