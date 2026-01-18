scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बाबर आजम संग 'खटपट' पर स्टीव स्मिथ ने तोड़ी चुप्पी... सिंगल विवाद पर कही ये बात, VIDEO

सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के बीच हुए मुकाबले में बाबर आजम सुर्खियों में रहे थे. सिडनी सिक्सर्स के ओपन स्टीव स्मिथ ने बाबर को सिंगल लेने से मना कर दिया था, जिसने विवाद पैदा कर दिया. बाबर साथी बल्लेबाज स्मिथ से काफी खफा हो गए.

Advertisement
X
बाबर आजम और स्टीव स्मिथ बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल रहे हैं. (Photo: Getty Images)
बाबर आजम और स्टीव स्मिथ बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल रहे हैं. (Photo: Getty Images)

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम के साथ अपने संबंधों को लेकर फैली अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है. बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 में सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के मैच के बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच कथित तनातनी की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैली थीं.

घटना की शुरुआत उस समय हुई थी, जब 16 जनवरी (शुक्रवार) को सिडनी थंडर के खिलाफ मुकाबले में स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल लेने से मना कर दिया था. बाद में बाबर जब आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तो उनका निराश चेहरा कैमरों में कैद हुआ, जिससे विवाद और गहरा गया.

गलतफहमी हो गई थी: स्टीव स्मिथ
द गाबा में ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ मैच से पहले कमेंटेटर ईसा गुहा ने स्टीव स्मिथ से पूछा, 'क्या आप और बाबर अब ठीक हैं?' स्मिथ ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि दोनों के बीच किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है और यह केवल गलतफहमी का मामला था. प्रसारण के दौरान दिखाए गए ट्रेनिंग फुटेज में भी दोनों खिलाड़ियों को आराम से बातचीत करते हुए देखा गया. स्मिथ ने बताया कि वे सिर्फ गोल्फ और पिछली पारी के बारे में चर्चा कर रहे थे.

Advertisement

स्टीव स्मिथ ने कहा, 'वो बिल्कुल ठीक हैं. हम बस बात कर रहे थे. उन्होने पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला था और हमारी साझेदारी शानदार थी. हम गोल्फ के बारे में बात कर रहे थे.' सिडनी थंडर के खिलाफ मुकाबले के दौरान पावर सर्ज के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल लेने से मना कर दिया. बाबर असंतुष्ट दिखे और यह दृश्य वायरल हो गया. लेकिन स्मिथ ने अगले ही ओवर में लगातार चार छक्के जड़कर 32 रन बनाकर उस निर्णय को सही साबित किया. 

बाबर आजम पावर सर्ज की समा्प्ति के बाद तुरंत आउट हो गए. पवेलियन लौटते समय बाबर बाउंड्री रोप पर बल्ला मारते दिखे, जिसने विवाद की आग और बढ़ा दी. कोड स्पोर्ट्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बाबर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं हुए और ड्रेसिंग रूम में ही रहे. हालांकि बाद में स्मिथ ने साफ किया कि यह सब टीम रणनीति का हिस्सा था और बाबर को पहले बता दिया गया था.

स्टीव स्मिथ ने बताया, 'हमने दसवें ओवर में बात की थी. मैंने कहा कि एक ओवर रुकिए. मैं छोटी बाउंड्री वाले छोर से 30 रन लेना चाहता हूं. हमने 32 रन बनाए, इसलिए योजना सफल रही. शायद बाबर मेरे सिंगल न लेने से खुश नहीं थे.'

Advertisement

अब स्टीव स्मिथ के ताजा बयान ने पूरी स्थिति को साफ कर दिया. यह स्पष्ट हो चुका है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच कोई तनाव नहीं है और वे केवल टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करने पर ध्यान दे रहे हैं...

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement