बिग बैश लीग (BBL) 15 में शुक्रवार (16 जनवरी 2026) को स‍िडनी थंडर्स और स‍िडनी स‍िक्सर्स के बीच मुकबाला हुआ. इस मैच में उस समय तनाव की स्थ‍ित‍ि आ गई, जब सिडनी सिक्सर्स के ओपनर स्टीव स्मिथ ने अपने पार्टनर बाबर आजम को जानबूझकर सिंगल लेने से मना कर दिया. यह घटना पावर सर्ज(Power Surge) के दौरान हुई, जहां फील्डिंग प्रतिबंध के चलते बड़े शॉट्स मारने का सुनहरा मौका होता है.

'पावर सर्ज' में दो ओवर का समय होता है, जिसमें फील्डिंग साइड को इनर रिंग के बाहर केवल दो फील्डर रखने की मंजूरी होती है, ज‍िसे बैटिंग साइड पारी के 11वें ओवर के बाद कभी भी इसे ले सकती है.

Sit back, relax and enjoy Steve Smith hitting four sixes in a row at the SCG 😅#GoldenMoment #BBL15 @BKTtires pic.twitter.com/Iob6PX8tYa — KFC Big Bash League (@BBL) January 16, 2026

इस दौरान स्मिथ ने स्ट्राइक अपने पास रखी और इसके बाद जो हुआ, वह इतिहास बन गया. उन्होंने एक ही ओवर में चार छक्के जड़ते हुए कुल 32 रन ठोक दिए और 41 गेंदों में नाबाद 100 रन बना दिए. इस विस्फोटक पारी की बदौलत सिक्सर्स ने सिडनी थंडर के खिलाफ पांच विकेट से जीत दर्ज की.

बाबर आजम हुए स्टीव स्म‍िथ से नाराज

इस दौरान बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज काफी नाराजगी भरी नजर आई. वह हाथ के इशारे करते हुए नाराज दिखे और ओवर खत्म होते ही गुस्से में चलते हुए कैमरे में कैद हो गए. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही बहस छिड़ गई.

"Wasn't happy, Babar." 😳



Drama in the middle of the SCG after Steve Smith knocked back a run from Babar Azam, so he could take strike during the Power Surge. #BBL15 pic.twitter.com/rTh0RXE0A5 — KFC Big Bash League (@BBL) January 16, 2026

बाबर ने इस मुकाबले में लगभग 120 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. वहीं स्मिथ ने 238 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. उन्हें टीम से ज्यादा अपनी बल्लेबाज़ी पर ध्यान देने का ताना मारा गया. कई यूजर्स ने कहा कि T20 क्रिकेट में टीम स्ट्रैटेजी सबसे ऊपर होती है, न कि व्यक्तिगत आंकड़े.हालांकि स्मिथ का आक्रामक फैसला पूरी तरह रणनीतिक माना जा रहा है, भले ही इससे पार्टनर खिलाड़ी नाराज हो जाए.

स्टीव स्म‍िथ ने दी बाबर आजम मामले सफाई

स्मिथ ने खुलासा किया कि Power Surge कब लेना है? इस पर टीम में चर्चा हुई थी. 10 ओवर के बाद कप्तान मोइसेस हेनरिक्स पावर सर्ज लेना चाहते थे, लेकिन स्मिथ की सोच कुछ और थी.

स्मिथ ने कहा- हमने 10 ओवर के बाद बात की. मोइसेस ने कहा कि अब सर्ज ले लेते हैं, लेकिन मैंने कहा – नहीं, एक ओवर और रुकते हैं. मैं उस शॉर्ट साइड को टारगेट करना चाहता था, मुझे लगा मैं 30 रन निकाल सकता हूं. आखिर में 32 रन बन गए.

हालांकि यह फैसला टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन बाबर आज़म इस रणनीति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे. मैच के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आया कि वह खुश नहीं थे, खासकर तब जब स्मिथ ने लगातार बड़े शॉट लगाए और उन्हें स्ट्राइक नहीं मिली.

स्मिथ और बाबर ने मिलकर 138 रन की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप की.बाबर आज़म ने 39 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद स्मिथ ने आक्रामक अंदाज़ में खेल जारी रखा और मैच को सिक्सर्स की झोली में डाल दिया. Power Surge के दौरान सही समय और सही योजना ने मैच की दिशा पूरी तरह बदल दी.

