ऑस्ट्रेलिया (Australia) के दिग्गज ऑल राउंडर एंड्रयू साइमंड्स (Andrew Symonds) की सड़क हादसे में मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि साइमंड्स की कार टाउंसविले के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई. इसमें उनकी मौत हो गई. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद साइमंड्स इसी शहर में रह रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस अब इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है.एंड्रयू साइमंड्स ने का जन्म 9 जून 1975 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था वो 46 साल के थे.

क्वींसलैंड पुलिस ने बताया कि शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर हर्वे रेंज के पास शनिवार देर रात यह हादसा हुआ. पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि साइमंड्स की कार एलिस रिवर के ब्रिज से निकलकर नीचे गिरी वो खुद ही कार चला रहे थे. इमरजेंसी सर्विसेज ने साइमंड्स को बचाने की कोशिश भी की. लेकिन चोट ज्यादा लग जाने की वजह से उनकी मौत हो गई. फॉरेंसिक क्रैश यूनिट जांच कर रही है कि यह हादसा कैसे हुआ. उनके परिवार ने दुखद खबर की पुष्टि करने के लिए एक बयान जारी किया और गोपनीयता की मांग की.

साइमंड्स की मौत की खबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्‍ट ने लिखा, 'इससे सच में काफी तकलीफ हो रही है.

पाकिस्‍तानी दिग्‍गज शोएब अख्‍तर ने ट्वीट करके कहा कि 'फील्‍ड पर और उससे परे हमारा खूबसूरत रिश्‍ता था. पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान मार्क टेलर ने कहा कि 'यह क्रिकेट के लिए एक और दुखभरा दिन है।

Devastated to hear about Andrew Symonds passing away in a car crash in Australia. We shared a great relationship on & off the field. Thoughts & prayers with the family. #AndrewSymonds pic.twitter.com/QMZMCwLdZs