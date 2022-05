ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर Andrew Symonds की कार एक्सीडेंट में मौत, शोक में डूबे प्रशंसक

Andrew Symonds Death: खेल जगत के लिए एक बुरी खबर है.ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स (Andrew Symonds Death) का निधन हो गया है.जानकारी के मुताबिक एंड्रयू साइमंड्स की शनिवार रात टाउन्सविले में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई. उन्हें बचाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे. पुलिस ने बताया कि हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं.

Tragic news surrounding the former Australia all-rounder and our thoughts are with his friends and family.https://t.co/6eXiz8Mb5O