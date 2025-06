Kagiso Rabada WTC Final 2025: कोकीन लेने के कारण लगा बैन, डब्ल्यूटीसी फाइनल में 'पंजा' जड़कर काटा गदर...घुटनों पर आई कंगारू टीम

Kagiso Rabada WTC Final 2025: साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनशिप फाइनल 2025 के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया. इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. कंगारू टीम इस मुकाबले में 212 रन पर ढेर हो गई् साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 51 रन देकर 5 विकेट झटके.

नतीजतन ड‍िफेंड‍िंग चैम्प‍ियन कंगारू टीम बहुत जल्दी सिमट गई. जवाब में खेलने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम भी पहले दिन 43 रन पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी है. WTC फाइनल के पहले दिन के सबसे बड़े हीरी कगिसो रबाडा हाल में गलत वजहों से भी चर्चा में रहे थे.

Five-wicket haul in his first World Test Championship Final 🔥

वो आईपीएल में गुजरात टाइटन्स के लिए सिर्फ दो मैच ही खेल पाए थे. इसके बाद वह “पर्सनल रीजन” बताकर घर लौट गए. बाद में पता चला कि उन्हें कोकीन का सेवन करने पर एक महीने के लिए बैन कर दिया गया था.

भारत लौटने के बाद उन्होंने सिर्फ दो और मैच खेले. पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन काफी कमजोर रहा. इकोनॉमी रेट में वह 88वें और स्ट्राइक रेट में 100वें नंबर पर रहे, यानी वह एक आम खिलाड़ी की तरह लगे, जो रबाडा जैसी क्लास के खिलाड़ी से उम्मीद नहीं होती.

इसके बाद जो हुआ, वह और भी चौंकाने वाला था. रबाडा ने माफी तो मांगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने कौन सा नशा किया था और कितनी बार किया था. सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने पर पकड़े जाना भी एक तरह की बदकिस्मती मानी जाएगी. खास बात यह रही कि जिन दो वरिष्ठ पत्रकारों ने यह खबर पहले रिपोर्ट की थी, उन्हें रबाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया ही नहीं गया था.

WTC Final में रबाडा का कमाल, पुराने विवाद को पीछे छोड़ा

बुधवार (11 जून) को लॉर्ड्स में रबाडा के कंधों पर दबाव कुछ ज्यादा था. कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी नहीं, बल्कि गेंदबाजी चुनी. रबाडा ने इस फैसले को सही साबित किया. उन्होंने उस्मान ख्वाजा, कैमरन ग्रीन, पैट कमिंस, ब्यू वेब्स्टर और नाथन लायन को आउट कर 15.4 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट चटकाए. जब उनसे कोकीन विवाद को लेकर पूछा गया, तो रबाडा मुस्कुराते हुए बोले, वो मेरी सबसे अच्छी घड़ी नहीं थी... अब जिंदगी आगे बढ़ रही है. हर मैच में मैं पूरी कोशिश करता हूं.

CAUGHT & Webster departs! 💪🏻 #BeauWebster's resistance is broken! #KagisoRabada gets the breakthrough and he now moves up to No. 4 on South Africa's all-time Test wicket-takers list! 👏🏻



