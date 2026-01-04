इंग्लिश बल्लेबाजों और बारिश के नाम रहा पिंक टेस्ट का पहला दिन, जो रूट-हैरी ब्रूक ने बांधा समां

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेला जा रहा है. इस पिंक टेस्ट में पहले दिन (4 जनवरी) स्टम्प तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 211 रन बना लिए थे. जो रूट 72 रन और हैरी ब्रूक 78 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों के बीच अब तक 154 रनों की साझेदारी हो चुकी है. टेस्ट मैच के पहले दिन बारिश का काफी असर रहा और सिर्फ 45 ओवर्स का ही खेल हो सका. ऑस्ट्रेलियाई टीम मौजूदा सीरीज में 3-1 से आगे है और वो एशेज रिटेन कर चुकी है.

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पिंक टेस्ट मैच का आयोजन होता है. यह खास मैच जेन मैक्ग्रा की याद में खेला जाता है, जो ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ग्लेन मैक्ग्रा की पत्नी थीं. जेन का योगदान कैंसर के खिलाफ जागरूकता और सामाजिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. उनके सम्मान में 7 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में जेन मैक्ग्रा दिवस मनाया जाता है. पिंक टेस्ट की खासियत यह होती है कि खिलाड़ी और दर्शक मैच के दौरान गुलाबी रंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कैंसर के प्रति जागरूकता का प्रतीक है.

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग के लिए उतरी इंग्लिश टीम की शुरुआत संभली रही. ओपनर जैक क्राउली और बेन डकेट ने बिना ज्यादा जोखिम लिए 35 रन जोड़े. मिचेल स्टार्क ने सातवें ओवर में डकेट को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई. डकेट 17 रन बनाकर विकेटकीपर एलेक्स कैरी को कैच दे बैठे. इसके बाद इंग्लैंड की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई. क्रॉली भी 16 रन बनाकर माइकल नेसर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए. अगली ही ओवर में जैकब बेथेल (10 रन) स्कॉट बोलैंड की गेंद पर चलते बने.

मुश्किल हालात में जो रूट और हैरी ब्रूक ने पारी को संभाला. दोनों ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजो को विकेट लेने का मौका नहीं दिया. जैसे-जैसे पिच आसान होती गई, दोनों बल्लेबाजों ने ढीली गेंदों पर रन बटोरने शुरू किए. ऑस्ट्रेलिया ने ब्रूक को रोकने के लिए बाउंसर की रणनीति अपनाई, लेकिन वह भी ज्यादा असरदार नहीं रही.

सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब जो रूट

दोनों बल्लेबाजों ने एक ही ओवर में अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए. जो रूट के करियर का ये 67वां अर्धशतक रहा. रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं. रूट से ज्यादा टेस्ट अर्धशतक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (68) ने लगाए हैं. उधर ब्रूक के टेस्ट करियर की ये 15वीं फिफ्टी रही. रूट-ब्रूक की शानदार बल्लेबाजी के बीच आसमान में काले बादल छा गए और चायकाल से 14 मिनट पहले तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश इतनी तेज थी कि दोबारा खेल शुरू नहीं हो सका.

इस टेस्ट मैच के लिए दोनों टीम्स ने विशेषज्ञ स्पिनर को प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया. ऑस्ट्रेलिया ने टॉड मर्फी और इंग्लैंड ने शोएब बशीर को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी. मैच शुरू होने से पहले बॉन्डी बीच आतंकी हमले के दौरान बहादुरी दिखाने वाले लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

