Fakhar Zaman catch controversy: एशिया कप 2025 सुपर-4 में भारत के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तान ओपनर फखर जमां का आउट होना बड़ा विवाद बन गया है. हार्दिक पंड्या की गेंद पर तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने उनका कैच पकड़ा, लेकिन रीप्ले में गेंद जमीन के बेहद करीब लग रही थी.

इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने फखर को आउट दे दिया. लेकिन बाद में सामने आया कि संजू ने यह कैच बेहद क्ल‍ियर तरीके से पकड़ा. अब इस पूरे मामले में दान‍िश कनेर‍िया, शाहि‍द आफरीदी और शोएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ के र‍िएक्शन सामने आए हैं.

फखर जमां के कैच पर दान‍िश कनेर‍िया ने बेबाक राय दी. दान‍िश ने कहा फखर जमां का कैच बिहाइंड वाला डिसीजन विवाद का कारण बना. थर्ड अंपायर ने आउट दिया, लेकिन पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ने कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट बैटर को मिलना चाहिए. जबकि असलियत यह थी कि संजू सैमसन के ग्लव्स नीचे थे, यह बिल्कुल क्लियर कैच था.

वहीं फखर ने 9 गेंद पर तीन चौके जड़ दिए थे और अच्छी लय में दिख रहे थे. उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम और पूर्व क्रिकेटर्स भड़क गए.

शाहिद अफरीदी ने समा टीवी पर अंपायर‍िंग पर तंज कसते हुए कहा- उन्हें IPL में भी तो अंपायरिंग करनी है. वहीं मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि फखर के आउट होते ही भारत को फायदा मिला, क्योंकि वो बुमराह को भी आसानी से खेल रहे थे.

वहीं शोएब अख्तर ने भी थर्ड अंपायर को आड़े हाथों लेते हुए कहा- 26 कैमरे थे, लेकिन सिर्फ दो एंगल से चेक किया गया. अगर फखर टिके रहते तो मैच बदल सकता था. वहीं पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा ने माना कि फैसला विवादित था, लेकिन इसे बहाना मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा- मेरे हिसाब से गेंद उछली थी, पर गलती हो सकती है. भारत ने अच्छी गेंदबाजी की और हम लगातार नहीं खेल पाए.

भारत ने 172 रनों का लक्ष्य 18.5 ओवर में पूरा कर लिया. ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने 105 रन की साझेदारी कर मैच एकतरफा बना दिया. मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. वहीं अंपायर्स से हाथ मिलाया. अब पाकिस्तान मंगलवार को अबू धाबी में श्रीलंका से भिड़ेगा जबकि भारत बुधवार को बांग्लादेश से खेलेगा.

