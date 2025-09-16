scorecardresearch
 

Asia Cup Super-4 : अब पाकिस्तान की नहीं होगी भारत से सुपर-4 में भ‍िड़ंत? बना नया समीकरण, UAE ना कर दे उलटफेर...

क्या पाक‍िस्तान का भारत से एश‍िया कप में 21 स‍ितंबर को सुपर फोर में खेलने का सपना चकनाचूर हो जाएगा. दरअसल, UAE ने ओमान को बुधवार (15 स‍ितंबर) को हुए मुकाबले में हराकर एश‍िया कप का समीकरण दिलचस्प कर दिया है.

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी ने नाबाद 47 रन बनाए (Photo: AP)
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी ने नाबाद 47 रन बनाए (Photo: AP)

एश‍िया कप 2025 का जब शेड्यूल सामने आया था तो ऐसा कहा जा रहा था कि भारत और पाक‍िस्तान के बीच कुल 3 मुकाबले हो सकते हैं. दरअसल, एश‍िया शेड्यूल ही ऐसा था. 

अब तक लग रहा था एश‍िया कप को शेड्यूल इस हिसाब से बनाया गया है कि दोनों देशों के बीच कुल 3 मुकाबले तय हैं. इनमें 14 स‍ितंबर को लीग मुकाबला हो चुका है, 21 स‍ितंबर का एक और मुकाबला संभाव‍ित है. वहीं दोनों देशों के बीच फाइनल मैच होने को लेकर भी अनुमान लगाया जा रहा था. 

पर थोड़ा रुकिए... मंगलवार (15 स‍ितंबर) कुछ ऐसा हुआ, जिससे एश‍िया कप में समीकरण बदल गया है.  

यूएई ने ओमान को 42 रनों से हराया जिससे ओमान टूर्नामेंट से बाहर हो गया. यूएई भी सुपर फोर की रेस में आ गया है. वहीं भारतीय टीम सुपर-4 (Super 4s) में पहुंच गई है. ओमान के बाहर होते ही और भारत के सुपर-4 में जगह पक्की हो जाने के बाद... भारत और ओमान के बीच अगला मैच शुक्रवार (19 स‍ितंबर) को होने वाला मैच अप्रभावी हो गया है. 

दूसरी ओर, UAE के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच बेहद अहम रहेगा, क्योंकि यह सीधे सुपर 4 में पहुंचने का ट‍िकट कर देगा. ऐसे में अगर UAE ने उलटफेर किया और पाक‍िस्तान को हरा दिया तो फ‍िर वो भारत के साथ सुपर फोर खेलते हुए दिखेगा. फ‍िर भारत का UAE से  मुकाबला 21 स‍ितंबर को होगा, जो पहले लग रहा था भारत औरत और पाक‍िस्तान के बीच होगा.

लेकिन ऐसे भी बाहर होगा पाकिस्तान
वहीं भारत के साथ हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद पाकिस्तान ने UAE संग मैच छोड़ने की भी धमकी दी है. उन्होंने कहा कि भारत-पाक‍िस्तान मैच के दौरान रेफरी रहे एंडी पाइक्रॉफ्ट का हटाया जाए. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इस बात से नाराज है कि टीम इंड‍िया के खिलाड़‍ियों ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं म‍िलाया. PCB का दावा है कि 14 स‍ितंबर को टॉस के समय पाइक्रॉफ्ट ने ही दोनों कप्तानों से हाथ न मिलाने की सलाह दी थी.

Naqvi

वहीं नकवी ने X पर अपना गुस्सा द‍िखाया जहां PCB ने ICC में शिकायत दर्ज करवाई और एशिया कप से तुरंत मैच रेफरी को हटाने की मांग की थी. दरअसल,  कैप्टन सूर्या और टीम इंड‍िया ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था. इसके बाद PCB ने इस मामले की शिकायत ACC और ICC तक कर डाली. पाकिस्तान का मानना था कि भारत ने खेल भावना का उल्लंघन किया था. 

अब पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान और UAE के बीच महत्वपूर्ण ग्रुप मैच में अंपायर की भूमिका निभाने वाले हैं. ऐसे में यदि ICC अपने निर्णय पर कायम रहता है और पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाता है  और ऐसे में पाकिस्तान मैच से हटता है तो ऐसी स‍िचुएशन में सलमान आगा की कप्तानी वाली टीम टूर्नामेंट में सुपर-4 में नहीं पहुंच पाएगी. वहीं UAE की टीम पाक‍िस्तान के बिना मुकाबले खेले भी पर 4 में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि‍ तब पाक‍िस्तान के मुकाबले उसे वॉकओवर मिल जाएगा. वैसे पाकिस्तान ने ओमान को 93 रनों से हराया था और उसके केवल 2 प्वाइंट हैं. ऐसे में UAE संग नहीं खेलने पर पाक‍िस्तान का पत्ता टूर्नामेंट से कटेगा. 
 

