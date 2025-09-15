scorecardresearch
 

Feedback

Exclusive: 'उनको जो करना है करें...', PCB की श‍िकायत पर BCCI की दो टूक, 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर सुनाई खरी-खरी

BCCI vs PCB Handshake controversy: भारत और पाकिस्तान के बीच 14 स‍ितंबर को मुकाबला हुआ. जहां दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाया. टॉस के समय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इग्नोर किया, वहीं मैच के बाद भी भारतीय कप्तान सूर्या श‍िवम दुबे के साथ पवेल‍ियन चले गए. अब इस मामले पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. PCB ने ICC में पूरे मामले की शिकायत की, इस पूरे मामले में BCCI की प्रत‍िक्रिया आई है.

Advertisement
X
BCCI का हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर बयान आया है, जहां उसने PCB को घेरा है (Photo: AP)
BCCI का हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर बयान आया है, जहां उसने PCB को घेरा है (Photo: AP)

IND vs PAK Asia Cup Handshake Controversy: भारत-पाक‍िस्तान के बीच एश‍िया कप मुकाबले के बाद 'हाथ ना म‍िलाना' (No Handshake) सबसे चर्च‍ित कीवर्ड और ट्रेंड‍िंग हैशटैग रहा. चूंकि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. वहीं मैच खत्म होने के बाद भी कैप्टन सूर्या-श‍िवम दुबे संग पूरी पाक‍िस्तानी टीम को इग्नोर कर आगे बढ़ गए. पूरी पाकिस्तानी टीम मुंह ताकती रह गई.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' मामले को ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) के सामने उठाया है. लेकिन अब इसे पूरे मसले पर BCCI का बयान भी आया है. 

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड  ने इस मामले ICC के सामने उठाने की बात कही है. PCB (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) ने ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) को शिकायत दी है. PCB चीफ मोहस‍िन नकवी का एक्स पोस्ट वायरल है. 

PCB का कहना है कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने ICC के कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) और MCC के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट (क्रिकेट की भावना) का उल्लंघन किया है. PCB ने मांग की है कि इस मैच रेफरी को तुरंत एशिया कप से हटा दिया जाए. वहीं भारतीय टीम की इस मामले में ACC (एश‍ियन क्रिकेट काउंस‍िल) से श‍िकायत की बात की गई है.   
यह भी पढ़ें: No Handshake के लिए भारतीय टीम पर होगा एक्शन? जान‍िए क्या कहती है ICC की रूल बुक

PCB

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav
'सूर्या ने जवाब दे दिया', पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर सौरव गांगुली की दो टूक 
मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया तो क्यों बौखलाया पाकिस्तान? देखें 'हल्ला बोल' 
India vs Pakistan: भारत की जीत, बौखलाया पाकिस्तान 
Pakistan team
भारत से हार की शर्मिंदगी बर्दाश्त न कर सका पाकिस्तान? PCB ने अपने ही अधिकारी को कर दिया सस्पेंड 
ind vs pak
पाकिस्तानी के हाथ से ट्रॉफी भी नहीं लेंगे टीम इंडिया के खिलाड़ी? गंभीर ने दिए सख्त निर्देश 
Advertisement

यह भी पढ़ें: No Handshake पर बिलबिलाया पाकिस्तान, टीम इंड‍िया के खिलाफ ACC से कंप्लेन, मैच रेफरी पर निकाली भड़ास!
दरअसल, यह 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' 14 स‍ितंबर को तब शुरू हुई, जब दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हाथ नहीं म‍िलाया. और मैच खत्म होने के बाद भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ. 

अब इस मामले में aajtak.in ने BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) सच‍िव देवजीत सैक‍िया से बातचीत की. उनसे पूछा गया कुछ खबरों में बताया गया है कि ACC (एश‍ियन क्रिकेट काउंस‍िल) ने BCCI से संपर्क किया है, क्या ये खबरें सच हैं. सैकिया ने कहा- मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. जो होना था हो गया है. अब हमारा फोकस टूर्नामेंट पर है.

वहीं सैकिया से पूछा गया कि PCB ने इस मामले को ICC के के सामने उठाया है, और भारत के हाथ ना मिलाने का मुद्दा भी इसमें शाम‍िल है. वहीं ACC से श‍िकायत की गई है. इस पर उन्होंने कहा- उनको जो करना हैं करे, हमें आगे के मैच खेलने हैं. मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है. 

यानी एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) भारत से हारकर और 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) के समक्ष लेकर 'मुद्दा' ब‍नाना चाह रहा है, पर फ‍िलहाल वो बैकफुट पर ही है. BCCI के दो टूक बयान ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है. 

Advertisement

सूर्या ने भी बताया PAK ख‍िलाड़‍ियों से हाथ क्यों नहीं मिलाया? 
14 अक्टूबर को एश‍िया कप में 7 व‍िकेट से पाक‍िस्तान के ख‍िलाफ म‍िली जीत के बाद भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने PAK ख‍िलाड़‍ियों से हाथ ना म‍िलाने की वजह भी बताई. उन्होंने कहा- हमने यह फैसला लिया क्योंकि हम यहां सिर्फ क्रिकेट खेलने आए हम BCCI और सरकार के साथ एकजुट हैं, कुछ बातें खेल भावना से ऊपर होती हैं, हम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं. इसे उन बहादुर सशस्त्र बलों को भी समर्पित करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था.  उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना था. इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को गोली मार दी थी. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement