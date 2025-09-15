IND vs PAK Asia Cup Handshake Controversy: भारत-पाक‍िस्तान के बीच एश‍िया कप मुकाबले के बाद 'हाथ ना म‍िलाना' (No Handshake) सबसे चर्च‍ित कीवर्ड और ट्रेंड‍िंग हैशटैग रहा. चूंकि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. वहीं मैच खत्म होने के बाद भी कैप्टन सूर्या-श‍िवम दुबे संग पूरी पाक‍िस्तानी टीम को इग्नोर कर आगे बढ़ गए. पूरी पाकिस्तानी टीम मुंह ताकती रह गई.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' मामले को ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) के सामने उठाया है. लेकिन अब इसे पूरे मसले पर BCCI का बयान भी आया है.

Coin falls in favour of Pakistan and they choose to bat first 🏏



Watch #INDvPAK LIVE NOW on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/IU98kUSWda — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 14, 2025

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले ICC के सामने उठाने की बात कही है. PCB (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) ने ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) को शिकायत दी है. PCB चीफ मोहस‍िन नकवी का एक्स पोस्ट वायरल है.

PCB का कहना है कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने ICC के कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) और MCC के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट (क्रिकेट की भावना) का उल्लंघन किया है. PCB ने मांग की है कि इस मैच रेफरी को तुरंत एशिया कप से हटा दिया जाए. वहीं भारतीय टीम की इस मामले में ACC (एश‍ियन क्रिकेट काउंस‍िल) से श‍िकायत की बात की गई है.

दरअसल, यह 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' 14 स‍ितंबर को तब शुरू हुई, जब दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हाथ नहीं म‍िलाया. और मैच खत्म होने के बाद भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ.

अब इस मामले में aajtak.in ने BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) सच‍िव देवजीत सैक‍िया से बातचीत की. उनसे पूछा गया कुछ खबरों में बताया गया है कि ACC (एश‍ियन क्रिकेट काउंस‍िल) ने BCCI से संपर्क किया है, क्या ये खबरें सच हैं. सैकिया ने कहा- मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. जो होना था हो गया है. अब हमारा फोकस टूर्नामेंट पर है.

वहीं सैकिया से पूछा गया कि PCB ने इस मामले को ICC के के सामने उठाया है, और भारत के हाथ ना मिलाने का मुद्दा भी इसमें शाम‍िल है. वहीं ACC से श‍िकायत की गई है. इस पर उन्होंने कहा- उनको जो करना हैं करे, हमें आगे के मैच खेलने हैं. मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है.



यानी एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) भारत से हारकर और 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) के समक्ष लेकर 'मुद्दा' ब‍नाना चाह रहा है, पर फ‍िलहाल वो बैकफुट पर ही है. BCCI के दो टूक बयान ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है.

We stand by the victims of the families of Pahalgam terror attack. We express our solidarity. We want to dedicate today's win to all our Armed Forces who showed a lot of bravery. Hope they continue to inspire us all and we give them more reasons on the ground whenever we get an… pic.twitter.com/stkrqIEBuE — BCCI (@BCCI) September 14, 2025

सूर्या ने भी बताया PAK ख‍िलाड़‍ियों से हाथ क्यों नहीं मिलाया?

14 अक्टूबर को एश‍िया कप में 7 व‍िकेट से पाक‍िस्तान के ख‍िलाफ म‍िली जीत के बाद भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने PAK ख‍िलाड़‍ियों से हाथ ना म‍िलाने की वजह भी बताई. उन्होंने कहा- हमने यह फैसला लिया क्योंकि हम यहां सिर्फ क्रिकेट खेलने आए हम BCCI और सरकार के साथ एकजुट हैं, कुछ बातें खेल भावना से ऊपर होती हैं, हम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं. इसे उन बहादुर सशस्त्र बलों को भी समर्पित करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था. उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना था. इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को गोली मार दी थी.

