एश‍िया कप 2025 के ल‍िए टीम इंड‍िया का ऐलान मंगलवार (19 अगस्त) को होना है. 12 बजे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मीटिंग होगी. उसके बाद करीब डेढ़ बजे टीम की घोषणा हो जाएगी. इस दौरान टी20 फॉर्मेट के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मीटिंग में रहेंगे.

भारतीय टीम की घोषणा से पहले सबसे ज्यादा माथापच्ची ओपनर्स को लेकर होगी. क्योंकि इस पोजीशन पर कई कंटेडर नजर आ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को इस फॉर्मेट में मौका मिलेगा या नहीं.

क्योंकि प‍िछली कुछ टी20 सीरीज में बतौर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन और अभ‍िषेक शर्मा शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं. शुभमन गिल भारत के ल‍िए आख‍िरी बार टी20 क्रिकेट में जुलाई 2024 में खेलते हुए दिखे थे. वहीं यशस्वी जायसवाल भी एक दावेदार हैं.

हालांकि कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि स्टार ओपनर शुभमन गिल के लिए टेस्ट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बावजूद टी20 टीम में जगह बनाना मुश्किल है. इसकी वजह है संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का बतौर ओपनर शानदार प्रदर्शन. वहीं नंबर 3 पर तिलक वर्मा ने भी खुद को साब‍ित किया है. वहीं नंबर 4 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव खेलते हुए दिखेंगे.

गिल सेलेक्टर्स की दीर्घकालिक योजनाओं में शामिल हैं, लेकिन टी20 के लिए मुख्य विकल्प के रूप में उनको जगह मिलना मुश्क‍िल है. गेंदबाजी की बात करें तो, जसप्रीत बुमराह घुटने की मामूली चोट से उबरने के बाद वापसी के लिए तैयार हैं, जबकि इंग्लैंड में टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद सिराज को आराम दिया जा सकता है.

अर्शदीप सिंह, हार्दिक पंड्या और प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाजी के ऑप्शन हो सकते हैं, जबकि यूएई की धीमी पिचों पर स्पिनर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा सकता है.

एशिया कप में भारत को पाकिस्तान, यूएई और ओमान के साथ ग्रुप में रखा गया है. टीम इंड‍िया 10 सितंबर को दुबई में यूनाइटेउ अरब अमीरात के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ बहुप्रतीक्षित मुकाबला होगा.

एशिया कप 2025 के लिए भारत का संभावित 15 सदस्यीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल/शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे.

ये खिलाड़ी भी सेलेक्शन के दावेदार: श्रेयस अय्यर, रियान पराग, मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा, रिंकू सिंह, मोहम्मद शमी.

