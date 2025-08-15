scorecardresearch
 

Asia Cup Top 5 Controversies: टूर्नामेंट में क्लेश, ख‍िलाड़ी भ‍िड़े... एश‍िया कप में 5 बार हो चुका है बवाल, ये रहे बड़े कांड

Asia Cup Controversy: एशिया कप 2025 शुरू होने सा पहले ही सुर्खियों में है. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में होने वाला है, हालांकि इस मैच पर सस्पेंस बना हुआ है. राजनीतिक तनाव के बीच कई पूर्व भारतीय क्रिकेटरों का कहना है कि यह मुकाबला नहीं होना चाहिए. ऐसा पहली बार नहीं, जब एशिया कप में कोई विवाद सामने आया हो.

2010 एश‍िया कप में गौतम गंभीर और कामरान अकमल के बीच कहासुनी हो गई थी (Photo: PTI)
Asia Cup Top 5 Controversies: एशिया कप 2025 की शुरुआत होने में कुछ ही दिन शेष हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के बीच एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं. हाल ही में वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) में भी इंडिया चैम्पियंस ने पाकिस्तानी टीम के साथ खेलने से इनकार कर दिया था. 

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में होने वाला है, हालांकि इस मैच पर सस्पेंस बना हुआ है. टूर्नामेंट के इतिहास में कई बडे़ विवाद देखने को मिले हैं, जिसमें कभी टीमों ने टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार किया, तो कभी खिलाड़ियों के बीच तीखी नोक-झोंक चर्चा का विषय रही. आइए जानते हैं ऐसे ही कई बड़े विवादों के बारे में.

1986 में भारत ने नहीं खेला था एशिया कप  

39 साल पहले यानी 1986 में जब दूसरा एशिया कप खेला गया, तब भारतीय क्रिकेट टीम टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं थी. 1984 में पहला एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया अगले संस्करण में श्रीलंका नहीं गई थी. इस टूर्नामेंट में भारत का हिस्सा नहीं लेने से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था. इस फैसले की असल वजह श्रीलंका था. दरअसल, 1986 में श्रीलंका सरकार और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के बीच गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था, जिस वजह से भारत सरकार ने तब अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और एशिया कप 1986 के लिए अपनी टीम को भेजने से साफ मना कर दिया.

1990 में पाकिस्तान नहीं आया था भारत

पाकिस्तान ने 1990 में एशिया कप का बहिष्कार किया था. वजह थी सालों से चला आ रहा कश्मीर विवाद. 1989 में भारत के पाकिस्तान दौरे के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए थे. जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कश्मीर में भारत की नीतियों का विरोध करते हुए भारत जाने से इनकार कर दिया. पाकिस्तान की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम फाइनल में श्रीलंका को हराकर तीसरी बार चैम्पियन बनी थी.

जब हरभजन से भिड़े थे शोएब अख्तर 

एशिया कप 2010 में भारत और पाकिस्तान के बीच 19 जून को दांबुला में मुकाबला हुआ था. ज‍िसे भारतीय टीम ने बेहद रोमांचक अंदाज में 3 विकेट से 1 गेंद शेष रहते हुए जीता था. उस मैच में अंत‍िम ओवर्स में हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच तीखी नोक-झोंक देखी गई थी.

दरअसल, मैच के अंतिम ओवरों में जब शोएब अख्‍तर ने हरभजन सिंह को परेशान करने वाली गेंद डाली, तब दोनों के बीच मैदान पर जमकर बहस शुरू हो गई. जिसके तुरंत बाद हरभजन ने मोहम्मद आमिर की गेंद पर छक्का जड़कर भारत को जीत दिलाकर इसका करारा जवाब दिया. इसके बाद दोनों के बीच बात और बढ़ गई. बात यहां तक आ गई थी कि, अख्तर भज्जी से लड़ने के लिए उनके कमरे तक जा पहुंचे थे. हालांकि दोनों के बीच किसी तरह की हाथपाई नहीं हुई थी. इस मैच में हरभजन सिंह ने नाबाद 15 रन बनाए. उन्होंने 2 छक्के लगाए थे.

अकमल पर भड़के थे गौतम गंभीर 

19 जून को उसी मैच में भज्जी और अख्तर की लड़ाई से पहले गौतम गंभीर और कामरान अकमल के बीच भी जोरदार बहस देखने को मिली थी. जिसको देखते हुए टीम के बाकी प्लेयर्स और अंपायर्स को ग्राउन्ड पर बीच-बचाव के लिए आना पड़ा था.

शाह‍िद आफरीदी ने गौतम गंभीर को एक बॉल फेंकी, जो उनके बल्ले के पास से निकली थी. इस पर विकेटकीपर कामरान अकमल ने अपील की थी. अकमल की इस अपील पर गंभीर को गुस्सा आया था. इसके बाद ही दोनों खिलाड़ी मैदान में एक-दूसरे के आमने-सामने आए थे.

मैदान में आमने-सामने हुए थे आसिफ और फरीद 

2022 के एशिया कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए मुकाबले में खिलाड़ियों और फैन्स के बीच लड़ाइयां देखने को मिली थीं. जहां एक ओर ग्राउंड के अंदर खिलाड़ी आपस में भिड़ गए थे, वहीं दूसरी ओर स्टैंड में फैन्स के बीच जमकर हाथापाई हुई थी. 

इस मामले के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की थी. यह कार्रवाई अफगानिस्तान के गेंदबाज फरीद अहमद और पाकिस्तान के ऑलराउंडर आसिफ अली पर हुई थी. उस दौरान आईसीसी ने दोनों ही खिलाड़ियों पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया था. 

र‍िपोर्ट: सुदेश सैनी

