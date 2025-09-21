scorecardresearch
 

कप्तान सूर्या करेंगे बड़े बदलाव... इन 2 खिलाड़ियों की एंट्री तय, ये हो सकती है भारत-पाकिस्तान की प्लेइंग 11

पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले में भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन में कुछ बदलाव होने तय हैं. ओमान के खिलाफ भारतीय टीम दो स्पेशलिस्ट तेज गेंदबजों के साथ उतरी थी. पाकिस्तानी टीम भी अपना बेस्ट प्लेइंग-11 इस मैच में उतारना चाहेगी.

एशिया कप के सुपर-चार में भारत-पाकिस्तान के बीच आज महाटक्कर (Photo: ITG)
एशिया कप के सुपर-चार में भारत-पाकिस्तान के बीच आज महाटक्कर (Photo: ITG)

एशिया कप 2025 के ब्लॉकबस्टर मुकाबले में आज (21 सितंबर) भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर होने जा रही है. सुपर-चार का यह मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से होगा. भारतीय टीम दूसरी बार मौजूदा टूर्नामेंट में पाकिस्तान से भिड़ने जा रही है. पिछले रविवार यानी 14 सितंबर को जब दोनों टीम्स के बीच मुकाबला खेला गया था, तो सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने सात विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की थी.

इस महामुकाबले के लिए दोनों टीम्स की प्लेइंग-11 पर क्रिकेट फैन्स की निगाहें टिकी हैं. दोनों टीमों के प्लेइंग-11 का पता टॉस के बाद ही लग पाएगा. हालांकि भारतीय टीम में दो बदलाव होने तय दिख रहे हैं. ओमान के खिलाफ मुकाबले में स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया गया था.

यह भी पढ़ें: भारत संग मैच में PAK फिर करेगा बायकॉट का ड्रामा? रेफरी का नाम देख लगेगी मिर्ची

जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के इस मुकाबले में खेलने की पूरी संभावना है. ऐसे में तेज गेंदबाजों अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को इस मैच से बाहर रहना पड़ सकता है. हर्षित और अर्शदीप ने ओमान के खिलाफ मुकाबले में भाग लिया था. जबकि पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ ग्रुप मैच में इन दोनों को चांस नहीं मिला था.

भारतीय टीम का ऐसा रहेगा कॉम्बिनेशन
भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ इस अहम मुकाबले में 4 स्पेशलिस्ट बैटर, 2 बैटिंग ऑलराउंडर, 1 विकेटकीपर, 1 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, 2 विशेषज्ञ स्पिनर और एक विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के साथ मैदान पर उतर सकती है. हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के अलावा जितेश शर्मा एवं रिंकू सिंह के भी इस मुकाबले से बाहर रहने की संभावना है.

उधर भारत से ग्रुप मुकाबले में हार के बाद पाकिस्तनी टीम ने ओमान के विरुद्ध दो बदलाव किए थे. तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और बैटिंग ऑलराउंडर खुशदिल शाह को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था. जबकि कलाई के स्पिनर सुफियान मुकीम और बॉलिंग ऑलराउंडर फहीम अशरफ को स्क्वॉड में जगह नहीं मिली थी. अब ये देखना होगा कि पाकिस्तानी टीम ओमान के खिलाफ मुकाबले में जिस प्लेइंग-11 के साथ उतरी थी, उसे बरकार रखती है या नहीं.

हार्दिक पंड्या-संजू सैमसन पर निगाहें
पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया का शानदार रिकॉर्ड रहा है. भारतीय टीम ने पड़ोसी मुल्क के विरुद्ध 14 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से 11 में जीत दर्ज की है. जबकि तीन मुकाबले उसने गंवाए. संजू सैमसन यदि इस मुकाबले में 83 रन बनाते हैं, तो वो टी20 इंटरनेशनल में हजार रन पूरा करने 12वें भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. जबकि ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट के आंकड़े से सिर्फ 4 विकेट दूर हैं.

भारती टीम की संभावित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

---- समाप्त ----
