भारत संग मैच में कल PAK फिर करेगा बायकॉट का ड्रामा? रेफरी का नाम देख लगेगी मिर्ची

पाकिस्तानी टीम ने एंडी पायक्रॉफ्ट को लेकर आईसीसी से शिकायत की थी. लेकिन उसकी बात मानी नहीं गई थी. भारत-पाकिस्तान के बीच शुरुआती मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट ने ही मैच रेफरी की भूमिका निभाई थी.

भारत ने ग्रुप-स्टेज के मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से पराजित किया था. (Photo: AP)
एशिया कप 2025 में भारतीय टीम अब तक अजेय है और उसने लगातार 3 मुकाबले जीते हैं. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम अब सुपर-4 स्टेज का अपना पहला मुकाबला चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से खेलने जा रही है. यह मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें: भारत संग मुकाबले से पहले PAK का पैंतरा... रद्द कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोटिवेशनल स्पीकर को टीम से जोड़ा

इस महामुकाबले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के एंडी पायक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी की भूमिका निभाएंगे. पायक्रॉफ्ट ही भारत-पाकिस्तान के पिछले मैच में रेफरी की भूमिका में दिखे थे. फिर वो यूएई और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में भी रेफरी थे. पायक्रॉफ्ट ने अब तक 103 टेस्ट, 248 ओडीआई और 185 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में मैच रेफरी की भूमिका निभाई है.

हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने यूएई के खिलाफ मुकाबले से पहले एंडी पायक्रॉफ्ट को लेकर खूब बवाल काटा था. पीसीबी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से मांग की थी कि एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाया जाए. हालांकि पीसीबी की मांग को क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने नामंजूर कर दिया था.

पायक्रॉफ्ट पर PCB ने क्या आरोप लगाया था?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आरोप लगाया था कि एंडी पायकॉट ने ही भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी खिलाड़ी आग़ा सलमान को आपस में हाथ नहीं मिलाने की सलाह थी. भारतीय खिलाड़ियों के हैंडशेक नहीं करने से नाराज होकर पाकिस्तानी टीम ने अवॉर्ड सेरेमनी का बहिष्कार किया था.

विवाद के बीच पाकिस्तानी टीम ने टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी थी. इसके चलते यूएई के खिलाफ मैच एक घंटे की देरी से शुरू हुआ था. आईसीसी, पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के बीच लंबी बातचीत के बाद पाकिस्तान ने मैच खेला और यूएई को हराकर सुपर-4 में अपनी जगह पक्की कर ली. इस बार मुकाबला उसी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पिछली बार विवाद हुआ था.

यह भी पढ़ें: डर के मारे बायकॉट की धमकी से पलटा पाकिस्तान... पूर्व PCB चीफ ने खोली अपने ही देश की पोल

भारतीय टीम अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में ओमान को 21 रनों से हराया था. उससे पहले उसने यूएई और पाकिस्तान को हराकर ग्रुप-ए अपना परफेक्ट रिकॉर्ड कायम रखा. दूसरी ओर सलमान आगा की अगुवाई में पाकिस्तानी टीम ने सुपर-4 स्टेज में यूएई और ओमान पर जीत दर्ज की थी. लेकिन उसे भारत के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.

भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला हमेशा हाई-वोल्टेज रहता है क्योंकि दोनों टीम्स के बीच प्रतिस्पर्धा और इतिहास बेहद गहरा है. आईसीसी ने एंडी पायक्रॉफ्ट की नियुक्ति करके साफ कर दिया है कि मैच रेफरी की भूमिका सर्वोपरि है. साथ ही ये भी साफ किया कि किसी भी तरह की बाहरी हलचल से मैच प्रभावित नहीं होगा.

