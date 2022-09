IND vs AFG Asia Cup 2022 T20 Live Scores: भारत का स्कोर 100 रन के पार, कोहली-राहुल ने जड़ी फिफ्टी

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकरल पहले बॉलिंग का फैसला किया है. खास बात यह है कि रोहित शर्मा आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं. रोहित की जगह केएल राहुल टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

Afghanistan have won the toss and elect to bowl first against #TeamIndia



KL Rahul to Captain the team in the absence of Rohit Sharma.



Live - https://t.co/1UkuWxy3Ee #INDvAFG #AsiaCup2022 pic.twitter.com/cgeEN8nJxD